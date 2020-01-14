Джо и Ник Джонас сняли пародию на драку Ким и Хлое Кардашьян

У музыкантов из семейного бойз-бэнда Jonas Brothers — 30-летнего Джо Джонаса и 27-летнего Ника Джонаса — все в порядке не только с вокальными, но и актерскими данными. Парни воссоздали культовую сцену 4-летней давности из американского реалити-шоу Keeping Up with Kardashians с участием сестер Ким и Хлое Кардашьян и опубликовали короткий ролик в Instagram.
В видео Джо, который решился воплотить образ Ким, распахивает дверь и, как это было в оригинале, налетает на Ника (он же Хлое) и начинает бить его сумкой. Но выглядит это достаточно наигранно и искусственно, собственно, как и в выпуске реалити-шоу. Братья ведут диалог не своими голосами, а голосами сестер:
Не будь грубой! Боже, не будь такой чертовски грубой!
Ты что, шутишь? Остановись! Что ты делаешь? Боже!
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За несколько часов пост собрал больше трех миллионов просмотров и почти миллион лайков. В комментариях — настоящая истерика, ведь оригинальное видео с участием Кардашьян в свое время стало настоящим мемом. Отметились там и героини потасовки:
OMGGGGGGGG! («БОГ МОЙ!»)
Hahaha nailed it!! («Хахаха убийственно!!»)
— написали Ким и Хлое соответственно. Причем Ким настолько понравилось видео, что она даже запустила его в TikTok и Twiiter, написав:
Я люблю вас, ребята!!
Напомним, Ник, Джо и Кевин Джонас — родные братья и участники группы Jonas Brothers. Ник женат на модели и актрисе Приянке Чопра с декабря прошлого года. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. Это была одна из самых ярких свадебных церемоний 2018-го, остальные можно посмотреть в нашей подборке. Месяц назад пара отметила первую годовщину свадьбы. Джо женат на актрисе Софи Тернер — они сыграли свадьбу во Франции в конце июня прошлого года в поместье Chateau De Tourreau. Причем эта церемония стала уже второй: в первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетях — один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Тот обмен кольцами был несколько спонтанным, и потому пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции.
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