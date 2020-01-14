Джо и Ник Джонас сняли пародию на драку Ким и Хлое Кардашьян

14.01.2020, 21:20, Разное

У музыкантов из семейного бойз-бэнда Jonas Brothers — 30-летнего Джо Джонаса и 27-летнего Ника Джонаса — все в порядке не только с вокальными, но и актерскими данными. Парни воссоздали культовую сцену 4-летней давности из американского реалити-шоу Keeping Up with Kardashians с участием сестер Ким и Хлое Кардашьян и опубликовали короткий ролик в Instagram.

В видео Джо, который решился воплотить образ Ким, распахивает дверь и, как это было в оригинале, налетает на Ника (он же Хлое) и начинает бить его сумкой. Но выглядит это достаточно наигранно и искусственно, собственно, как и в выпуске реалити-шоу. Братья ведут диалог не своими голосами, а голосами сестер:

Не будь грубой! Боже, не будь такой чертовски грубой!
Ты что, шутишь? Остановись! Что ты делаешь? Боже!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от J O E J O N A S (@joejonas)13 Янв 2020 в 5:28 PST

За несколько часов пост собрал больше трех миллионов просмотров и почти миллион лайков. В комментариях — настоящая истерика, ведь оригинальное видео с участием Кардашьян в свое время стало настоящим мемом. Отметились там и героини потасовки:

OMGGGGGGGG! («БОГ МОЙ!»)
Hahaha nailed it!! («Хахаха убийственно!!»)

— написали Ким и Хлое соответственно. Причем Ким настолько понравилось видео, что она даже запустила его в TikTok и Twiiter, написав:

Я люблю вас, ребята!!

Напомним, Ник, Джо и Кевин Джонас — родные братья и участники группы Jonas Brothers. Ник женат на модели и актрисе Приянке Чопра с декабря прошлого года. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. Это была одна из самых ярких свадебных церемоний 2018-го, остальные можно посмотреть в нашей подборке. Месяц назад пара отметила первую годовщину свадьбы. Джо женат на актрисе Софи Тернер — они сыграли свадьбу во Франции в конце июня прошлого года в поместье Chateau De Tourreau. Причем эта церемония стала уже второй: в первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетях — один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Тот обмен кольцами был несколько спонтанным, и потому пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В интервью российским СМИ известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на появление нового возлюбленного. Впрочем, рассказывать, о ком именно идёт речь, она не захотела. По словам артистки, в её жизни всегда происходило много хороших событий, но сейчас она счастлива, так как ей всегда везло с людьми. Более того, пианистка не стремится жить ради шоу, и если […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика