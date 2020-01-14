Польша заявила о невозможности поставлять нефть в Белоруссию по «Дружбе»

14.01.2020, 21:19, Новости дня

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволяет Польше одновременно сохранить поставки нефти на свои НПЗ и транспортировать ее в Белоруссию, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры в области транспортировки нефти на НПЗ», – передает слова представителя польской компании РИА «Новости».

Он также отказался говорить о том, ведутся ли с Белоруссией переговоры о поставках нефти, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее во вторник Минск заявил, что Белоруссии может получать нефть от Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана или Азербайджана.

В то же время российская компания «Сафмар» уже сообщила о договоренности на поставку нефти в Белоруссию.



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Последнее: Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволяет Польше одновременно сохранить поставки нефти на свои НПЗ и транспортировать ее в Белоруссию, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN. «Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры […]

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