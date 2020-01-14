Военная база с находящимися там американцами в Ираке подверглась ракетному обстрелу

14.01.2020, 21:19, Новости дня

Ракетной атаке подверглась иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада. На базе находятся американские военные.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». Других подробностей о произошедшем пока нет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволяет Польше одновременно сохранить поставки нефти на свои НПЗ и транспортировать ее в Белоруссию, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN. «Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика