Военная база с находящимися там американцами в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракетной атаке подверглась иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада. На базе находятся американские военные.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». Других подробностей о произошедшем пока нет.

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