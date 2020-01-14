Военная база с находящимися там американцами в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракетной атаке подверглась иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада. На базе находятся американские военные.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». Других подробностей о произошедшем пока нет.
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Последнее: Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволяет Польше одновременно сохранить поставки нефти на свои НПЗ и транспортировать ее в Белоруссию, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN. «Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются действующие договоры […]
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