США призвали Францию, Великобританию и Германию присоединиться к кампании по изоляции Ирана

Соединенные Штаты «очень рады», что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласен с американской оценкой ситуации вокруг Ирана, высказанной в его комментариях, в которых выражается готовность подготовить замену ядерному соглашению 2015 года, заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
По словам Хука, Вашингтон поддерживает Францию, Великобританию и Германию, задействовавшие механизм официальной дискуссии в рамках соглашения по иранской ядерной программе.
Вместе с тем Брайан Хук добавил, что США хотели бы, чтобы эти страны присоединились усилиям США по дипломатической изоляции Ирана.
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Последнее: Соединенные Штаты «очень рады», что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласен с американской оценкой ситуации вокруг Ирана, высказанной в его комментариях, в которых выражается готовность подготовить замену ядерному соглашению 2015 года, заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По словам Хука, Вашингтон поддерживает Францию, Великобританию и Германию, задействовавшие механизм официальной дискуссии в рамках соглашения […]
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