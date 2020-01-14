Рожденный суррогатной матерью младенец умер в Подмосковье

Следственные органы начали проверку компании, занимающейся суррогатным материнством, после обнаружения тела младенца в квартире в подмосковном поселке, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом», – приводит слова Врадий РИА «Новости».

Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж. До этого времени дети проживали в данной квартире.

Следователи осмотрели жилище, допросили няню ребенка, жильцов дома, а также руководство и менеджера компании по вопросам суррогатного материнства. По предварительным данным младенец погиб от синдрома внезапной смерти новорожденного.

«В юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство. Три находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу», – добавила Врадий.

В ходе проверки будет установлена причина смерти ребенка, также следователи дадут оценку «законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства».

Ранее новорожденный ребенок умер во время домашних родов в квартире на северо-западе Москвы.

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Последнее: Следственные органы начали проверку компании, занимающейся суррогатным материнством, после обнаружения тела младенца в квартире в подмосковном поселке, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий. «Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной […]