Мнение: Эрдоган преподаст урок Хафтару

После провала переговоров в Москве https://colonelcassad.livejournal.com/5565393.html, Эрдоган обрушился с критикой на Хафтара.

"Друг Реджеп" заявил, что в то время как Саррадж все подписал, Хафтар увиливал от подписания, а потом и вовсе сбежал из Москвы, продемонстрирова свое истинное лицо и свои истинные намерения (самому царствовать и все владеть).

По словам Эрдогана, Турция обязательно преподаст урок путчисту Хафтару, если он продолжит штурм Триполи. ПНС Ливии Эрдоган назвал "ливийскими родственниками", которых турки будут защищать от злокозненных нападений Хафтара.

Из лагеря Хафтара раздаются оправдания, что в итоговый документ не вошли некоторые требования Хафтара, поэтому документ подписывать было нельзя. Но чуть позже начали заявлять, что Хафтару надо еще 2 дня, чтобы "посоветоваться с племенами".

В ПНС заявляют, что ЛНА готовится к возобновлению наступательных операций. Армия ПНС заявляет, что готова отразить наступление на Триполи со всех направлений.

Отмечается https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/poutine-sermonne-sissi-sur-le-dossier-libyen, что российско-турецкий проект соглашения был в существенной степени торпердирован усилиями Египта и ОАЭ, которые оказывали влияние на Хафтара до и во время переговоров, настраивая его на более воинственный лад, попутно отправляя в его адрес новую партию вооружений.



Между тем, первое "зеленое мясо" из Сирии уже несет потери в Ливии. На фото документ одного из пленных боевиков, который закончил с "революцией в Сирии" и отправился "защищать правительство в Ливию".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: После провала переговоров в Москве https://colonelcassad.livejournal.com/5565393.html, Эрдоган обрушился с критикой на Хафтара."Друг Реджеп" заявил, что в то время как Саррадж все подписал, Хафтар увиливал от подписания, а потом и вовсе сбежал из Москвы, продемонстрирова свое истинное лицо и свои истинные намерения (самому царствовать и все владеть).По словам Эрдогана, Турция обязательно преподаст урок путчисту Хафтару, если […]