Под Москвой на 105 году умер долгожитель

На 105 году скончался из долгожителей Московской области. Россиянин Михаил Шишов принимал участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.
По данным сайта «Подмосковье сегодня», умерший был героем, а также добрым и светлым человеком. Отмечается, что Шишов начинал свой трудовой путь на местной платочной мануфактуре.
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Последнее: Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2187 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей», передает корреспондент издания «ГОРДОН». Документ поддержало 304 парламентариев. Он предусматривает упрощение процедуры назначения руководителей культурных учреждений после освобождения оккупированных территорий. Законопроект вносит изменения в законы Украины «О культуре», «О музеях и музейном деле» в части назначения […]
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