Под Москвой на 105 году умер долгожитель

14.01.2020, 21:05, Разное

На 105 году скончался из долгожителей Московской области. Россиянин Михаил Шишов принимал участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.

По данным сайта «Подмосковье сегодня», умерший был героем, а также добрым и светлым человеком. Отмечается, что Шишов начинал свой трудовой путь на местной платочной мануфактуре.



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