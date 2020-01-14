В РПЦ объяснили поддержку македонских раскольников Константинополем

Похоже, что Константинопольский патриарх Варфоломей решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх. Так глава Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда оценил сообщения о решении Варфоломея повторить в Македонии украинский сценарий.

Во вторник глава Синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир Легойда в своем телеграм-канале отметил: руководство Константинопольского патриархата «собирается легализовать еще один раскол». Как известно, ранее Фанар (как кратко именуют Константинопольский патриархат – по названию района Стамбула, где находится резиденция главы этой церкви) принял активное участие в украинском расколе. Сербская церковь – одна из поместных церквей, не признавших томос, который Варфоломей выдал самозваной «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

По сообщениям прессы Северной Македонии, Константинопольский патриарх принял премьер-министра этой балканской страны Олевера Спасовского, и его предшественника на этом посту Зорана Заева. Экс-премьер Заев известен как активный сторонник откола македонского духовенства от Сербской церкви. В переписке с российскими пранкерами, которые выдали себя за Петра Порошенко, Заев рассказал «украинскому лидеру», что готов занести Варфоломею 100 тыс. евро наличными за предоставление томоса новой Македонской церкви.

«Вселенский Патриархат официально подтвердил, что он не отказался от своего намерения решить проблему автокефалии… несмотря на противодействие со стороны Сербской и Русской православных церквей», – отмечал македонский портал Религиja.mk. Видимо, Варфоломей «решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх», – заметил Владимир Легойда. Глава Синодального информационного отдела РПЦ добавил, что решение Константинополя поддержать македонский раскол – «это ни что иное, как удар в спину Сербской православной церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории».

«Если для некоторых македонцев национализм окажется важнее, чем истина единой древней православной церкви, то значит, они не христиане, они выбирают другой путь. Церковь очистится, остальные останутся», – сказал газете ВЗГЛЯД глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов.

Протоиерей Димитрий Смирнов полагает, что Фанар может официально поддержать черногорских раскольников, требующих отделения от Сербской церкви, так же как поддержал сейчас македонских. Еще в апреле прошлого года патриарх Кирилл прогнозировал, что в Черногории и Македонии возможно развитие ситуации по украинскому «автокефальному» сценарию. «Но Черногория – маленькая страна, Македония – более лакомый кусочек», – подчеркнул о. Димитрий.

По его мнению, на Украине проект Фанара провалился: самозваный «патриарх Киевский» Филарет Денисенко рассорился с провозглашенным главой ПЦУ Епифанием Думенко. «Народ оказался в достаточной степени воспитан духовенством, чтобы понять, где правда, а где ложь. Теперь посмотрим, что будет в Македонии», – заметил о. Димитрий.

Стремление духовенства Северной Македонии выйти из состава Сербской церкви все-таки отличается от украинского раскола, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. «В Македонии речь идет о том, что практически все население этой бывшей югославской республики поддерживает свое священноначалие и ушло за ним в раскол – в непризнанную церковь», – указал эксперт.

На Украине, напротив, большая часть верующих осталась верна каноничной Украинской православной церкви в структуре Московского патриархата. Второе отличие – в македонских событиях участвует законный епископат Сербской церкви, в то время как духовный сан лидеров «ПЦУ» и «Киевского патриархата» не признан, отметил Петрушко. «Но тем не менее, если называть вещи своими именами, то, что происходит в Македонии, это раскол», – добавил собеседник.

«И безусловно, вопрос македонского раскола тесно связан с вопросом о так называемой украинской автокефалии», – подчеркнул Петрушко. «Самое главное, что теперь этой проблемой Сербскую церковь будут пытаться всячески шантажировать, держать на крючке Фанара. Задача – поколебать твердую позицию Сербской церкви в украинском церковном вопросе. Возможно, пообещают, что Фанар не даст «Македонской церкви» автокефалию. Где-то год назад Варфоломей об этом говорил», – указал Петрушко.

«Правда, мы-то знаем, чего стоят слова Варфоломея, – напомнил эксперт. – То он признает (главу УПЦ Московского патриархата) митрополита Онуфрия единственным законным предстоятелем украинской церкви, потом вдруг резко меняет свою позицию. То «киевского патриарха» Филарета Денисенко считает законно преданным анафеме, то потом также «принципиально» заявляет о том, что возвращает ему сан».

Под Рождество патриарх Варфоломей выступил с речью после литургии совместно с делегацией неканонической «Православной церкви Украины» по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии. По версии Варфоломея, «Константинопольская мать-церковь» в соответствии со «святыми канонами» вправе решать вопросы единства православия.

Константинопольский патриарх подчеркнул: с его решением по украинской церкви согласны главы двух поместных церквей – Александрийской и Элладской (Греческой). РПЦ разорвала евхаристическое общение с предстоятелем Элладской церкви и прекратила поминовение патриарха Александрийского на богослужениях.





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