«Это сделали бесы»: Садальский высмеял семью Михалкова из-за пострадавшей модели

На своей странице в Instagram известный российский актер Станислав Садальский разместил запись, посвященную инциденту, связанному с внуком великого режиссера Никиты Михалкова и его избранницей. Артист иронично отметил, что юноша ни в чем не виноват, «ведь это сделали бесы».
Несколько дней назад общественность потрясла новость о том, что из квартиры внука Никиты Михалкова в Москве выпала девушка. Модель попала в реанимацию в тяжелом состоянии, а родственника режиссера допросили. По словам подозреваемого, в тот момент он крепко спал и не представляет, как могло произойти такое.
Станислав Садальский отреагировал на ситуацию с иронией. На своей странице в соцсети он написал: «Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши». Также он добавил, что не верит в то, что юноша мог что-то сделать своей девушке, ведь это, по его словам, «внук самого Михалкова».
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Последнее: На своей странице в Instagram известный российский актер Станислав Садальский разместил запись, посвященную инциденту, связанному с внуком великого режиссера Никиты Михалкова и его избранницей. Артист иронично отметил, что юноша ни в чем не виноват, «ведь это сделали бесы». Несколько дней назад общественность потрясла новость о том, что из квартиры внука Никиты Михалкова в Москве выпала […]
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