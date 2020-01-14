Ольга Дроздова: «Галина Волчек была против моего брака с Дмитрием Певцовым»

Отечественная актриса театра и кино Ольга Дроздова недавно рассказала, что худрук «Ленкома» Галина Волчек была против её брака с Дмитрием Певцовым. Во время заграничных гастролей руководитель старалась знакомить артистку с состоятельными и неженатыми иностранцами.

В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ольга Дроздова вспомнила, как во время гастролей в Германию Галина Волчек познакомила её с владельцем крупной фармацевтической фирмы. Мужчина проявил интерес к актрисе, а когда она сказала, что совсем скоро улетает в России, предложил это сделать позже на его личном самолёте. Дроздова тогда от предложения отказалась, но при этом говорит, что Волчек не оставляла попыток найти лучшего супруга, чем был, по её мнению, Дмитрий Дроздов.



Немного позже в США произошла схожая история. Ольгу Дроздову худрук познакомила с состоятельной семьёй и предлагала встретится с одним из их сыновей. Кстати, Певцов, который присутствовал в студии вместе с супругой, заметил, что в итоге она приняла правильное решение, выбрав себе богатого мужа, но при этом нашла любовь, а не заключила брак по расчёту.

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