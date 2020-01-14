В РФ комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на танке Т-72БК

14.01.2020, 21:04, Разное

В РФ запланировали провести испытания отечественного комплекса активной защиты «Дрозд-2», для этого задействуют боевой танк Т-72БК. Тесты проведут в рамках контрольной проверки, включая демонстрационные показы.
Согласно имеющейся информации, систему смонтировали на основе ОБК названной боевой машины. Среди спецоборудования называют высокоэффективные снаряды модели 3ОФ77, которые успешно используются на комплексе «Афганит». Данную систему устанавливают и на отечественный танк Т-14 «Армата», имеющий нежилую башню и бронекапсулу для экипажа. Заказчиком выступает КБ приборостроения имени Шипунова.

Комплекс «Дрозд-2» призван обеспечить круговую панорамную защиту на 360 градусов. Для выполнения поставленной боевой задачи используются осколочно-фугасные снаряды 95 мм, масса всей системы не превышает 850 кг. Данный комплекс призван обезопасить лёгкую и тяжёлую броневую технику с предельной вероятностью 80-90%, а специального транспорта – не менее 70-80%.



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