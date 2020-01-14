В МИД РФ исключили обмен израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет за наркотики

Москва не рассматривает вариант обмена гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренную в России к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб [Иссахар] в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право», — рассказал Иванов.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин просил Владимира Путина помиловать Иссахар.

В апреле 2019 года девушку задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В багаже девушки нашли 9,6 грамма гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

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