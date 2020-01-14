Автоновости: Toyota готовит свой ответ Nissan Juke

Новый маленький кроссовер от Toyota встанет ниже модели C-HR, а в его основе будет лежать легковая модель.

Toyota официально подтвердила, что работает над новым компактным кроссовером B-класса, который будет меньше и дешевле нынешнего кроссовера C-HR, а это значит, что тойтовская новинка вплотную приблизится к Nissan Juke. Компания также поделилась первым изображением, на котором хорошо видны пропорции и направление дизайна.

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Кроссовер будет возведен на той же компактной платформе GA-B, что и нынешнее поколение хэтчбека Yaris. При этом вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон сказал, что это будет не Yaris с увеличенным клиренсом и переделанным кузовом, а полностью самостоятельная модель со своим дизайном.

От "Яриса", скорее всего, возьмут и гамму агрегатов. Это бензиновые 3-цилиндровые моторы объемом 1,0, 1,5 и 1,6 л с 6-МКПП или вариатором, а также гибридные версии. Привод — как передний, так и полный.

Модель нацелена, в том числе, и на европейский рынок, для которого ее будут выпускать во Франции. Премьера ожидается во второй половине этого года, уже в 2025 году, по расчетам маркетологов, этот кроссовер должен обеспечить Toyota до 30% европейских продаж.

Кроме Nissan Juke, новинке предстоит конкурировать с Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka X и т.д.

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