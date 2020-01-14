Донецкий «Шахтер» планирует запуск первого в Украине клубного телеканала, сообщает ресурс Tribuna.com.
Клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии, это ресурсу Tribuna.com подтвердил член Нацсовета Олег Черныш.
«Документы обрабатываются. Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с «Шахтером» и холдингом «Медиа Группа Украина». Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение», – сказал Черныш.
Источник пишет, что канал, вероятно, будет транслироваться на кабельном телевидении, об остальных площадках пока неизвестно.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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