Донецкий «Шахтер» планирует запуск первого в Украине клубного телеканала, сообщает ресурс Tribuna.com.

Клуб обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для получения лицензии, это ресурсу Tribuna.com подтвердил член Нацсовета Олег Черныш.

«Документы обрабатываются. Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с «Шахтером» и холдингом «Медиа Группа Украина». Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение», – сказал Черныш.

Источник пишет, что канал, вероятно, будет транслироваться на кабельном телевидении, об остальных площадках пока неизвестно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, покажут на крупнейших медиафасадов Москвы: экранах здания Центрального телеграфа, гостиницы «Космос», кинотеатра «Октябрь» и «Дома книги». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя рекламной компании LBL, которому принадлежат рекламные экраны. Всего в Москве послание Путина покажут на шести крупнейших медиафасадах. В их число также войдут кинотеатр […]