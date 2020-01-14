«Чесно» заявило, что Новинский кнопкодавил. Нардеп отрицает

Во время первого в 2020 году пленарного заседания 14 января в Верховной Раде кнопкодавили внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщает движение «Чесно».

«Чесно» зафиксировало, что во время регистрации Новинский нажал кнопку на своем пульте, а затем – за внефракционного нардепа Мусу Магомедова. Магомедов подошел к месту, но на табло голосования системы «Рада» видно, что он уже нажал кнопку, отмечают журналисты.

Кроме того, по данным «Чесно», во время регистрации Шпенов нажал кнопку за отсутствующего в тот момент внефракционного депутата Дмитрия Шенцева.

ВИДЕОВидео: Рух ЧЕСНО / YouTube

Новинский в Facebook заявил, что не кнопкодавил.

«Ответственно заявляю: это неправда. На распространенном [журналистами «Чесно»] видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно», – написал он.

Ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации «Чесно», что, якобы, я в ходе регистрации депутатов в зале… Posted by Вадим Новинский on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

23 декабря движение «Чесно» сообщило, что по меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье неперсональное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.

Рада IX созыва начала работу 29 августа. 17 сентября 2019 года первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 13 января. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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