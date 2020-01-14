Дело о госизмене замкомандира севастопольской роты «Беркута» передали в суд

14 января в суд направили обвинительный акт в отношении замкомандира роты милиции особого назначения «Беркут» в городе Севастополе. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что с 27 февраля по 20 марта 2014 года обвиняемый совместно с вооруженным личным составом «Беркута» в КПВВ «Чонгар» устроили проверку документов граждан и авто, чтобы не пропустить в Крым представителей ООН, ОБСЕ, а также сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины.

По версии следствия, благодаря таким действиям на полуострове было обеспечено беспрепятственное проведение «референдума» об отделении от Украины.

После оккупации Крыма мужчину назначили исполняющим обязанности командира специального муниципального подразделения милиции «Беркут» в Севастополе.

ГБР заявило, что действия обвиняемого привели к утрате государственных территорий.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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