В администрации Ульяновска не подтвердили жалобы на покупающую белье учительницу

Ни одна из школ Ульяновска не сообщала об инциденте с покупающей белье учительницей. Никаких жалоб по факту произошедшего также не поступало, рассказали в пресс-службе управления образования администрации города.
«В управление образования администрации города Ульяновска жалоб по данному поводу не поступало. Ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, что родители жаловались на этот инцидент», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления.
В администрации добавили, что управление просит представителей СМИ «проверять достоверность публикуемых фактов и осознавать ответственность за размещение таких сообщений».
Ранее сообщалось, что мать ученицы девятого класса одной из ульяновских школ пожаловалась в соцсетях и потребовала уволить учительницу, которая якобы на глазах у детей покупала нижнее белье в торговом центре.
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