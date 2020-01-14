В Сети появились фото «мула» BMW 7-Series новой генерации

Во Всемирной сети появились фотоснимки «мула» BMW 7-Series новой генерации. Представительский автомобиль, имеющий улучшенную конструкцию и узлы, «одет» в кузов седана нынешнего поколения.
Детализированное рассмотрение фотоснимков машины позволяет увидеть, что форма фар головного света и дневных ходовых огней изменена, то же относится к задним фонарям и элементам кузова. Эксперты отмечают обилие хромированных накладок, в том числе на крышке багажника, заднем и переднем бамперах, а также на оконных проёмах. В головной оптике применили новую технологию освещения Laserlight, что обеспечило возросшую яркость и увеличенную дальность пучков. Салон машины задрапирован, вместе с тем можно увидеть увеличенный тачскрин системы мультимедиа, установленной по центру. Предусмотрен пересмотренный функционал, при этом физических кнопок на приборной панели стало меньше.
Предположительно, в подкапотном пространстве разместят доработанный бензиновый двигатель вместо V-образного 12-цилиндрового силового агрегата актуальной версии. Седан BMW 7-Series новой генерации начнёт сходить с конвейера летом 2022 года, модель также получит полностью электрическую модификацию,
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли 176 человек, находившиеся на борту. Некоторые украинские политики заявили, что Россия также несет ответственность за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины». В России же вину возлагают на США. Объявление об арестах было сделано вскоре […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Срочника в Карелии госпитализировали с пулевым ранением челюсти / 23 декабря
- Врачам разрешат забирать органы умерших россиян для пересадки / 24 декабря
- РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 96-й «гумконвой» – Госпограслужба Украины / 19 декабря
- Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» в Москве / 6 января
- Количество безработных вырастет на 20 процентов / 19 декабря
- Капитальные инвестиции в АПК в следующем году уменьшатся на 30% – экс-и.о. министра АПК Максим Мартынюк / 11 декабря
- Нового начальника ГИБДД Москвы представили руководству главка / 25 ноября
- Украинский гостелеканал иновещания UA|TV объявил о прекращении работы / 13 января