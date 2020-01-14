В Сети появились фото «мула» BMW 7-Series новой генерации

14.01.2020, 20:47, Разное

Во Всемирной сети появились фотоснимки «мула» BMW 7-Series новой генерации. Представительский автомобиль, имеющий улучшенную конструкцию и узлы, «одет» в кузов седана нынешнего поколения.
Детализированное рассмотрение фотоснимков машины позволяет увидеть, что форма фар головного света и дневных ходовых огней изменена, то же относится к задним фонарям и элементам кузова. Эксперты отмечают обилие хромированных накладок, в том числе на крышке багажника, заднем и переднем бамперах, а также на оконных проёмах. В головной оптике применили новую технологию освещения Laserlight, что обеспечило возросшую яркость и увеличенную дальность пучков. Салон машины задрапирован, вместе с тем можно увидеть увеличенный тачскрин системы мультимедиа, установленной по центру. Предусмотрен пересмотренный функционал, при этом физических кнопок на приборной панели стало меньше.

Предположительно, в подкапотном пространстве разместят доработанный бензиновый двигатель вместо V-образного 12-цилиндрового силового агрегата актуальной версии. Седан BMW 7-Series новой генерации начнёт сходить с конвейера летом 2022 года, модель также получит полностью электрическую модификацию,



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