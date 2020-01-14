Самый бюджетный кроссовер Toyota выйдет на рынок под новым брендом

Представитель японского автопрома — компания Toyota через несколько месяцев планирует вывести на рынок новый бюджетный кроссовер. Недавно стало известно, что аналог моделей Raize и Rocky от Daihatsu может выйти под новым брендом Perodua.

Последний, кстати, частично принадлежит дочернему предприятию Toyota — компании Daihatsu, а авто с «именем» Perodua уже несколько лет поставляются на малазийский рынок. Теперь же японский производитель может представить под данным брендом авто с заводским индексом D55I. Название, с которым бюджетный кроссовер появится в продаже, пока остаётся неизвестным. Сообщается, что новинка внешне схожа с паркетником Rocky, презентованным ранее в рамках Токийского автосалона, и, по сути, является его перелицованной версией с иной решёткой радиатора, головной оптикой и задними фарами.

По имеющимся данным, длина кроссовера бюджетного сегмента Perodua D55I составляет 3,99 м, ширина – 1,69 м, высота – 1,62 м, объём багажника – 396 л. Переднеприводное авто оснащается 1-литровым турбодвигателем 1KR-VET, генерирующим 98 «лошадей» и работающим в паре с вариатором. Стоимость новинки Toyota, скорее всего, озвучит перед выходом кроссовера на рынок.

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