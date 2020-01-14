Астрофизики обнаружили внутри орбиты Венеры уникальный астероид

Американские астрофизики из Центра малых планет при Смитсоновской обсерватории 4 января текущего года обнаружили внутри орбиты Венеры уникальный астероид. Данный объект пока не имеет постоянного названия и временно обозначен, как ZTF09k5.
Позже открытие коллег подтвердил и астрофизик Джанлуки Мази, присвоив астероиду название 2020 AV2. Уникальность данного объекта заключается в том, что, по предположениям учёных, он постоянно находится внутри орбиты Венеры, чего ранее учёные никогда не наблюдали. Существование в некотором роде аномального космического тела специалист подтвердил при помощи созданного им виртуального телескопа с удалённо управляемым блоком. Получить изображение астероида, по словам Мази, было непросто, вследствие его низкого расположения.
Несмотря на сложности, астрофизику всё же удалось сделать несколько кадров, а при объединении получить подтверждение необычного нахождения и траектории астероида. Изображениями учёный поделился с коллегами из Центра малых планет, которые также выявили нахождение объекта внутри орбиты планеты.
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