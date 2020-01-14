Норвежский шахматист Магнус Карлсен установил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени.

14 января он сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в рамках супертурнира в Вейк-ан-Зее. Эта игра стала 111 игрой подряд без поражений.

Последний раз Карлсен проигрывал 31 июля 2018 года. Он удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.

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