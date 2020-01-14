Норвежский шахматист Магнус Карлсен установил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени.
14 января он сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в рамках супертурнира в Вейк-ан-Зее. Эта игра стала 111 игрой подряд без поражений.
Последний раз Карлсен проигрывал 31 июля 2018 года. Он удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли 176 человек, находившиеся на борту. Некоторые украинские политики заявили, что Россия также несет ответственность за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины». В России же вину возлагают на США. Объявление об арестах было сделано вскоре […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Европарламент объявил чрезвычайную ситуацию в сфере климата / 29 ноября
- Welt — Европа всё больше тратится на оборону, а выгоду получают США / 25 ноября
- Генерал США похвастался «способной преодолеть» российскую ПВО ракетой / 15 декабря
- Болельщики «Спартака» запустили проект в защиту животных из цирков / 11 декабря
- Дональд Трамп допускает переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном / 7 января
- «Известия»: в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки / 16 декабря
- Оппозиционер Зоран Миланович победил на президентских выборах в Хорватии / 6 января
- Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ / 10 декабря