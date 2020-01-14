Бывший бойфренд Ксении Пунтус рассказал о выпавшей из окна модели

Сам парень не может ее навестить – в палату пускают только близких родственников.
Бывший молодой человек модели Ксении Пунтус был шокирован трагедией, которая произошла с девушкой в минувшую субботу, 11 января.
Напомним что на прошедших выходных модель обнаружили под окнами жилого дома в луже крови
Предполагается, что в ночь на 11 января девушка рухнула вниз на асфальт из окна на третьем этаже. Квартира, из которой выпала модель, принадлежит актрисе Анне Михалковой. В ней проживает внук режиссера Никиты Михалкова, Андрея Баскова, с которым в тот вечер модель проводила время.
Ксения Пунтус рассталась со своим предыдущим парнем Назаром Дамировым в конце декабря прошлого года. Бывший парень рассказал СМИ, что девушка очень редко употребляла алкоголь, а наркотические вещества даже не думала пробовать. Ксения иногда могла выпить немного, но не более.
Также Дамиров сообщил, что девушка продолжает находится под наблюдением врачей.
Парня к девушке не пускают, так как в палату допускают только близких родственников. Агент Пунтус по имени Лилия сообщила, что модель пришла в сознание, но она по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Подруга Ксении, дочь прославленного российского теннисиста Алеся Кафельникова считает, что с Пунтус сделали что-то нехорошее в клубе, избили, тело спрятали в кустах, а родители сделавших это пытаются скрыть истину.
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