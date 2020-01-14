В России подорожал бензин

Цены на бензин в России с 1 по 9 январь выросли на 0,1 %, дизельное топливо поднялось на 0,2 %.

Информация опубликована на сайте Росстата.

Крайний рост цен на бензин произошел несколько месяцев назад — в течении времени с 23 по 29 июля.

По данным «Интерфакс», нынешняя динамика по дизелю объясняется сезонным спросом, потому как в осенний время водители переходят с летнего сорта на зимний, и спрос повышается.

В октябре 2019-го было зафиксировано рекордное снижение спроса на бензин в России (1%). Эксперты утверждали, что данная на тот момент ситуация связанная рынком бензина серьезная ,и может расцениваться как тревожный знак.

За минувшее десятилетие похожее понижение потребности на топливо было лишь в 2015 году, впрочем в то время на это влияла изменившаяся экономическая обстановка.

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