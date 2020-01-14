Свердловские чиновники сняли хвастливый ролик о своей работе

Уральские власти решили, что наглядная картинка эффективнее.

Необычный отчет о проделанной работе в осуществлении национальных проектов сняли власти Свердловской области. Они решили снять шутливые ролики для распространения в соцсетях. Ura.ru разместил один из трех отснятых видео. На нем житель Урала подобно герою «Нашей Раши» Сергею Юрьевичу Белякову сидит перед телевизором и смотрит новости. Диктор рассказывает о хороших новостях в регионе. Однако свердловчанин скептически воспринимает их. Но вдруг неожиданно он «переносится» в сквер, который вызывал много споров у жителей. Затем телезритель «оказался» на набережной города Верхняя Тура с его благоустроенными местными властями площадками. Как объяснили изданию, местные власти ищут новый язык общения и новые формы взаимодействия с населением. Также сообщили, что чиновники будут снимать ролики и по другим темам национальных проектов.

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