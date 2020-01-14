Медведев открывает северный путь на Камчатку

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ, которым утверждается план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года

Специалистам дано задание уже до конца текущего года подготовить все необходимые обоснования для создания транзитного коридора «Мурманск – Камчатка» при обслуживании международных перевозок.

Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, Минвостокразвития, Минтранс и ГК «Росатом» должны завершить разработку ТЭО до декабря 2020 года. Согласно предварительным расчетам специалистов, это поможет развитию всего Арктического региона России. В этом случае лидерами инвестиционной привлекательности уже в 2020-2025 годах окажутся регионы, на территории которых будут реализованы проекты в рамках возрождения СМП. В первую очередь — Мурманская область, ЯНАО, Красноярский край, Чукотка, Камчатский край и Якутия.

Стоит напомнить, что еще в 2019 году президент Владимир Путин назвал восстановление Севморпути приоритетной задачей развития отечественной экономики. Рентабельность самой короткой транспортной артерии, связывающей Европу и Дальний Восток, будет обеспечена налоговым стимулированием проектов по разработке арктического шельфа и строительством глубоководных портов, которое откроет новые ворота для освоения Арктики. В этом случае «Арктическими воротами» России станет Мурманск, а «Восточными воротами» для стран АТР – Камчатка.

Инвестиции уже активно идут на Камчатку

Собственно, инвестиции уже идут в регион. Напомним, что компания «НОВАТЭК» (реализует проект по СПГ) и правительство Камчатского края еще в 2018 году подписали соглашение о строительстве в регионе терминала по перевалке сжиженного природного газа в октябре прошлого года. Сразу после этого Камчатка стала интересовать крупные логистические компании как центр будущего притяжения азиатской логистики. Рост инвестиционной привлекательности региона был отмечен в том числе и Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое поместило Камчатку в ТОП-30 наиболее привлекательных регионов России. Шансы на реализацию у СПГ-проектов компании «НОВАТЭК» довольно большие, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Уже идет речь о пункте-перевалке на Камчатке, так что почти нет сомнения по поводу строительства ледокольного флота и газовозов», – отмечает Юшков. Следующий по вероятности реализации – проект «Газпром нефти» по добыче нефти на месторождениях Арктического кластера. Новопортовское месторождение должно обеспечить перевозку 7 миллионов тонн нефти в год по Севморпути. «Этот кластер уже есть, он будет развиваться», – говорит Юшков.

По словам губернатора Камчатки Владимира Илюхина, Петропавловск-Камчатский станет в этой схеме опорным пунктом на трассе Северного морского пути. Илюхин отмечает, что развитие петропавловского порта и создание в крае опорной базы для СМП – один из проектов, который уже входит в ТОР «Камчатка». Для Камчатки реализация этих проектов – возможность выхода на поставки продукции в европейскую часть России, создание новых рабочих мест. «Развитие портов стимулирует экономическую активность в регионах», – так считает замдиректора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. Он также подчеркнул, что для экономики таких регионов, как Камчатка, развитие СМП сыграет большую роль: «СМП – это стратегический маршрут, который играет важную экономическую роль. Кроме того, его развитие и контроль над ним обеспечивают и национальную безопасность. В том числе он является важным плацдармом для будущего освоения Арктики».

Развитие портов стимулирует экономическую активность в Камчатском крае

«СМП – это драйвер развития для всего ДВФО на ближайшие десять лет», — считает президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков,. — Мы это отмечаем уже несколько лет подряд, в частности, в нашем ежегодном Рейтинге развития потенциала регионов РФ, который учитывает то самое «пространственное развитие» страны, о котором говорил Путин. И тут очевидно, что такие регионы как Якутия и Камчатка – получают новое дыхание, новые возможности». По словам Гращенкова, рост инвестиций в Камчатку и Республику Саха подтверждает тенденции мирового хозяйствования, льды тают, начинается конкуренция за Арктику, и наиболее стратегически мыслящие лидеры видят в этом новые возможности. «Ведь что такое инвестиции? Это попытка угадать будущее. Разве кто-то мог еще в 1998 году спрогнозировать айфон и последующую «смартфон-революцию»? Нет, но теперь IT-отрасль в сумме весит больше, чем все нефтегазовые компании в мире, а что нас ждет в будущем? Сегодня Артика – это миф, а уже завтра – реальность, и тут РФ неожиданно оказалась в лидерах по освоению этой территории», — говорит Гращенков.

Возможности нарастить региональную экономику и инвестиции в нее за счет глобальных мировых изменений в Камчатском крае решили использовать одними из первых. «Включение полуострова в мировую морскую логистику означает для нашего региона не только новые налоговые поступления, но и расширенные горизонты социально-экономического развития, эволюцию транспортной системы, дополнительные возможности для привлечения российских и зарубежных туристов», – считает глава Корпорации развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Очевидно, что развитие арктической транспортной системы необходимо для обеспечения устойчивого развития экономики российской Арктики, военно-политической стабильности и безопасности в этом регионе и в России. Однако до ее экономически эффективной эксплуатации еще предстоит выполнить большой объем работы. Требуется грамотный обоснованный подход к решению транспортных проблем, максимально учитывающий существующие требования и ограничения хозяйственной деятельности в этом регионе, обеспечение экологической безопасности чрезвычайно хрупкой арктической экосистемы.

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