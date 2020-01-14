Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проверку инцидента с ростовским мальчиком.

В Ростове-на-Дону мальчика без глаза не признают инвалидом. Об этом сообщает издание Блокнот Ростов.

Савелию девять лет, в полтора года он остался без глаза из-за онкологического заболевания сетчатки. После операции и курса химиотерапии началась ремиссия. И вскоре после этого Савелию, несмотря на отсутствие глаза, сняли инвалидность.

Ежегодно родители Савелия вынуждены менять ему глазной протез, а это стоит около 30 тысяч рублей. После снятия инвалидности, семья вынуждена тратить на это собственные средства. В семье есть еще два ребенка, мать работает воспитателем в детском саду, отец — электрик. Того, что они получают, едва хватает на жизнь.

Мама Савелия обращалась с просьбами в инстанции, связанные с установлением инвалидности – и в Минздрав, и в бюро медико-социальной экспертизы, но ей отвечают, что всё законно.

Юрист Фарид Ахмадуллин сообщил, что бюро медико-социальной экспертизы опирается в работе на таблицу, по которой вычисляют индекс инвалидности. Там учитывают различные факторы, но порой всё упирается лишь в то, что нет квот. Ахмадуллин подчеркнул, что ремиссия — это не излечение до конца, тем более мальчик лишился важного органа, что исключает возможность полноценной жизни. По закону инвалидность гарантированно дают тем, кто потерял руки или ноги. С другими органами – например, легкое или глаз – вопрос более сложный. Бюро медико-социальной экспертизы после огласки этой ситуации намеревалось уступить просьбам семьи. Президент Владимир Путин, к которому обращались с аналогичными историями, дал распоряжение разрешить вопрос, чтобы подобных проблем не возникало.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в спешном порядке проверить случай с ростовским мальчиком без глаза. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Не менее вопиющий случай с инвалидом произошел в Ростовской области в 2018 году. Попавший в крупное ДТП Вадим Рябухин ходил с пластиной в черепе и винтами в голове, получил инвалидность. Но после пропажи документов из бюро экспертизы его обвинили в мошенничестве и осудили на два года лишения свободы.

В январе 2020 года «Блокнот» писал о том, что на Новый год в Кургане инвалидам с нарушением зрения вручили просроченные подарки.

Ранее стало известно, что на Кубане безрукий ветеран больше 60 лет пытался доказать чиновникам свою инвалидность.

Напомним, что в 2019 году российским инвалидам еще больше усложнили жизнь, введя обязательную маркировку инвалидных кресел, что может уменьшить присутствие на рынке как российских, так и зарубежных производителей.

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