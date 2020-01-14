Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

Медикам пришлось прибегнуть к фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.

В Томске врачи детской больницы скорой помощи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик, сообщает областной департамент здравоохранения.

Медикам пришлось прибегнуть к фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Как отметили в ведомстве, родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе, так что удалось избежать тяжелых последствий.

Врачи пояснили, что один шарик уже проник в кишечник — в течение нескольких часов он соединился бы с шарами в желудке, а это могло привести к перитониту и, соответственно, потребовалось бы более сложное хирургическое вмешательство.

«За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями», — рассказал главврач больницы скорой медпомощи № 2 Андрей Караваев.

Он добавил, что, как врач, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, запретил бы продажу таких игрушек. «Глотают магниты не только малыши, на операционных столах оказываются и дети сознательного возраста. В нашей практике был случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков», — поделился медик.

В облздраве отметили, что современные неодимовые магнитные игрушки обычно состоят из 100-200 мелких магнитных шариков с очень мощным магнитным полем. Если два или более шарика попадут в желудочно-кишечный тракт, они могут сдавить между собой его отделы, а это грозит серьезными последствиями для здоровья.

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