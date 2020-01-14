Мнение: Социальная группа «представителей власти»

Менделеевский районный суд Татарстана оштрафовал активиста Радислава Федорова на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) к социальной группе представителей власти. Тут что интересно, суд признал социальной группой Путина, Медведева, Сечина, Пескова…. Правда, суд не стал уточнять, организованная эта группа или не очень.
Мне кажется, что организованная. Потому что если группа не организованная – это уже анархия и бардак.
Или я не прав?
PS К слову, Менделеевский районный суд девять лет назад освободил меня из менделеевской ИК-10 по УДО. Это притом, что у меня был целый букет взысканий, включая четыре ШИЗО…
Источник: Ирек Муртазин
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