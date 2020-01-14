Аскольд Запашный: «Инцидент с описавшимся в цирке бобром тиражируется для безумцев»

Художественный руководитель Большого цирка в Москве Аскольд Запашный прокомментировал ситуацию с бобром, который описался в цирке Ярославля. По его словам, данная тема тиражируется для безумцев.

Во время выступления в цирке бобер на арене, по словам зрителей, испугался большой высоты и помочился на публику. Из-за этого произошел большой резонанс в Сети. Зоозащитники высказали свое мнение и в очередной раз выступили против использования животных на цирковой арене. При этом организаторы выступления в Ярославе стали отрицать данный инцидент. По словам руководителя шоу Артема Ткаченко, бобер регулярно выполнял высотный трюк, и ни о каком испуге не может быть и речи. Также он пытался отшутиться, мол это было частью розыгрыша, и именно первые ряды уходят с представления под самым большим впечатлением.

Аскольд Запашный в комментарии Nation News заявил, что в данной ситуации нет ничего страшного. На сегодняшний день дрессировщики находятся под давлением «зоошизы», представители которой цепляются за любой подобный случай для драматизации цирка и создания определенного негативного мнения у общественности. Конфуз с бобром и призывы закрыть цирки он сравнил с призывами запретить американские горки, если одного человека на них стошнит.

Также дрессировщик отметил, что на данный момент в СМИ тиражируется видеозапись инцидента и тем самым «разыгрывается политическая карта». Он признался, что на данный момент не готов давать оценку этому случаю, однако если это окажется очередным проявлением желания усугубить ситуацию, то ему станет «грустно».

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