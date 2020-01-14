Ольга Дроздова: «Я согласилась жить с Певцовым при условии возобновления его общения с сыном»

Отечественная актриса театра и кино Ольга Дроздова пояснила об условии, поставленном много лет назад будущему супругу Дмитрию Дроздову. Артистка согласилась жить вместе с избранником только после того, как он пообещал восстановить общение с сыном Даниилом, впоследствии погибшим в результате несчастного случая.

В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ольга Дроздова, уже четверть века живущая в браке с Дмитрием Певцовым, вспомнила, что когда-то заставила его вспомнить об отцовстве. Актрисе пришёлся не по душе факт, что её возлюбленный не общается с сыном Даниилом, рождённым в отношениях с Ларисой Блажко. Тогда Дроздова поставила Певцова перед выбором – либо расстаться с ней, либо жить вместе и общаться с ребёнком. Артист выбрал второй вариант, а через время они расписались.



Вспомнила Ольга Дроздова и то, как будущий супруг «обманным путём» добился у неё согласия на брак. Актриса, приехавшая в Москву из Находки, не хотела выходить замуж за столичного жителя, а Дмитрий Певцов именно таковым и являлся. Несколько лет ей удавалось избегать брака, но в какой-то момент избранник проявил инициативу и вместо запланированного места съёмок привёз её в ЗАГС, тогда отказываться оказалось уже поздно, информирует «Teleprogramma».

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