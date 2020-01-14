В Рязани мошенники тайно оформили на мужчину семь кредитов

В Рязанской области местный житель стал жертвой мошенников, которые тайно оформили на него семь кредитов, рассказали в отделении банка РФ в регионе. По словам пострадавшего, он узнал о произошедшем случайно.

Инцидент произошел накануне. Мужчине позвонили из организации по предоставлению микрозаймов и сообщили, что у него имеется просроченный кредит. Начав собирать сведения, пострадавший узнал, что на его имя значились еще шесть кредитов в сумме от 7 до 20 тысяч рублей. Договор был заключен дистанционно, уточнили в Бюро кредитных историй.

Мужчине посоветовали обратиться в организацию, где был получен кредит и потребовать провести внутреннее расследование, а также аннулировать кредиты, которые на самом деле местный житель не брал. Также необходимо обратиться в полицию и при желании заменить паспорт, чтобы обезопасить себя от подобных афер.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 230 тысяч русскоговорящих «неграждан», проживающих в Латвии, не имеют равных прав с остальным населением страны, пишет Deutschlandfunk. «Неграждан» не берут на целый ряд должностей, они не имеют права голосовать на выборах. Кроме того, согласно новой реформе образования, в латвийских двуязычных школах будут всё меньше преподавать на русском языке. Reuters Зураб Пцакхалашвили и его семья живут […]