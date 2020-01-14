В Рязани мошенники тайно оформили на мужчину семь кредитов

14.01.2020, 20:30, Разное

В Рязанской области местный житель стал жертвой мошенников, которые тайно оформили на него семь кредитов, рассказали в отделении банка РФ в регионе. По словам пострадавшего, он узнал о произошедшем случайно.
Инцидент произошел накануне. Мужчине позвонили из организации по предоставлению микрозаймов и сообщили, что у него имеется просроченный кредит. Начав собирать сведения, пострадавший узнал, что на его имя значились еще шесть кредитов в сумме от 7 до 20 тысяч рублей. Договор был заключен дистанционно, уточнили в Бюро кредитных историй.

Мужчине посоветовали обратиться в организацию, где был получен кредит и потребовать провести внутреннее расследование, а также аннулировать кредиты, которые на самом деле местный житель не брал. Также необходимо обратиться в полицию и при желании заменить паспорт, чтобы обезопасить себя от подобных афер.



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