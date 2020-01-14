Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией

Сопредседатель фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Артур Герасимов заподозрил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он вел тайные переговоры с Россией во время визита в Оман.

«Все разумные люди понимают, что никакого официального визита не было – была поездка в частных или иных целях. Поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией», – передает слова Герасимова портал «Новое время».

Он заявил, что этот визит «очень похож на тайные переговоры».

В пресс-службе офиса президента Украины отрицают сведения СМИ о возможной встрече Зеленского с делегацией из Москвы в Омане.

Ранее сообщалось, что президент Украины вместе с семьей проводил отдых на побережье Оманского залива. При этом в офисе президента заявляли, что Зеленский в Омане проведет несколько встреч на высшем уровне. После крушения украинского Boeing в Тегеране украинский лидер срочно вернулся в Киев.

При этом позже украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что Зеленскому звонил госсекретарь США Майк Помпео, чтобы поинтересоваться, что тот делает в Омане.

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