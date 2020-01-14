Нюша показала эротические фотографии с Бали

На своей странице в Instagram певица Нюша показала снимки фотосессии с Бали. На фотографиях исполнительница запечатлена в эротических позах.

На снимках Нюша сидит в сдельном купальнике бежевого цвета на берегу моря, пишет «Слово и Дело». На одном из них она стоит на четвереньках, а на другом сидит спиной к фотографу и демонстрирует свою «пятую точку». В описании к снимкам исполнительница отметила, что ее успокаивает пребывание на природе, это останавливает поток мыслей, что позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и послушать свой голос. Также она попросила подписчиков в комментариях отметить, какая фотография им больше нравиться.

Под снимками подписчики оставили массу восторженных отзывов. «Девочка огонь», «Красотка», — писали подписчики. Также в комментарии пришел и супруг певицы — политик Игорь Сивов. «Моя невероятная», — написал муж Нюши. Отметку «Нравится» оставила Ирина Дубцова. Нашлись и те, кто раскритиковал исполнительницу и заявил, что она пытается не песнями привлечь к себе внимание, а такими эротическими фотосессиями. За 2 часа фотографии собрали более 68 тысяч отметок «Нравится» и почти 800 комментариев.

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