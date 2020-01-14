Актер Тактаров объяснил невысокую востребованность российских артистов в Голливуде

По словам российского актёра, режиссера и спортсмена Олега Тактарова, на сегодняшний день наблюдается очень низкая востребованность отечественных артистов в Голливуде. Среди причин данного явления он выделяет сложность восприятия, языковой барьер, а также правильную передачу акцентов.

По сведениям издания «ПолитЭксперт», у российских актеров все равно равная вероятность получить ту или иную роль в сравнении с иностранными коллегами. Тактаров считает, что в данном случае необходим упорный труд. Спортсмен вспомнил и советских артистов, покинувших свою страну ради карьеры за океаном, но так и не добившихся успеха. Некоторым помешал возраст, другим же не хватило образования.

В целом, американская и советская актёрская школа практически идентичны, считает Тактаров. Впервые разница начала проявляться лишь в 80-х годах. На данный момент в больших голливудских фильмах ценится минимализм. Сейчас в США проживает немало известных актёров с солидным резюме, но лишь немногие знают, что у них есть русские корни, подытожил Тактаров.

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