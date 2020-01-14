Отечественный политик и экономист, председатель счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил эффективный способ борьбы с бедностью. Чиновник уверен, что поиск инструментов, позволяющих снизить количество малоимущих граждан, должен быть одной из первоочередных задач руководства страны.
В качестве варианта Кудрин озвучил собственное мнение касательно решения проблемы с бедностью. Он предлагает назначать гражданам РФ субсидию, при расчёте которой будет учитываться уровень дохода на каждого члена семьи. По мнению главы Счётной палаты, названный им способ в итоге может оказаться эффективнее снижения для малообеспеченных категорий НДФЛ.
Подводя итог, Алексей Кудрин подчеркнул, что большинство особо нуждающихся групп населения РФ могут не иметь вообще никакой прибыли. То есть, вариант со снижением налога на доход физических лиц на их благосостоянии вряд ли сможет каким-либо образом отразиться.
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