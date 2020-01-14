Мнение: Будни креативного класса



Василиса Маслова

У нас тут, между прочим, случился самый настоящий триумф отечественного сыска: сложное многофигурное дело о покушении на убийство (6 ударов ножом, жертва потеряла 4 литра крови) раскрыли буквально за какие-то 5 дней! Причем, что совсем уж удивительно — нашли не только самого киллера и его подручную, но и заказчика. Недели не прошло — все фигуранты уже сидят по камерам, дают показания.

Да, я о том самом покушении на убийство в центре Москвы, о котором уже вторые сутки вовсю талдычат все СМИ и телеграм-каналы — когда директриса частной «элитной школы» (с роскошным русским именем Василиса) заказала убить, как она считала, «соперницу» — жену своего любовника, а в качестве киллеров использовала своих же собственных учеников (которых она, впрочем, учила вовсе не террористической деятельности, а иностранным языкам). История, конечно, вполне достоевская, «загадочная русская душа» тут сквозит из всех щелей. И даже старому ЖЖ-фрику Фишеру тут прямая пожива — в его терминах история звучит как «две московские эреспешки не поделили горячего (за)кавказского парня Михаила Хананшвили, и дело дошло до прямой поножовщины между достойными русскими дамами».

А вот как это звучит в пресс-релизе, опубликованном 13 января ГСУ СКР по городу Москве: «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения. По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения. Согласно отведённым преступным ролям 9 января 2020 года вторая подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый нанёс ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища. От полученных травм она потеряла сознание, однако смерть последней не наступила ввиду своевременного оказания ей медицинской помощи. В настоящее время потерпевшая находится в больнице в тяжёлом состоянии. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается».

Как же так быстро управились? Думается, ответ тут один: свою… гм… возлюбленную сдал органам по горячим следам сам Михаил Хананашвили. Хотя сейчас, судя по многочисленным публикациям, он свою связь с ней тупо отрицает. Выражается в том духе, что, типа, «дружили», а Василиса, мол, ни с того, ни с сего возомнила невесть что, какую-то там любовь… Правда, по другим данным, Василиса беременна (но, может, от мужа?) А еще есть данные, что это было не первое покушение на жену Михаила, Светлану: некоторое время назад на нее уже было нападение — в темном переулке женщину ударили по голове чем-то очень тяжелым. Но то нападение Михаил, по его словам, списал на «политику» — кому-то якобы не нравится его деятельность в «Яблоке» — и «значения не придал».

(в этом месте я проникся самым горячим сочувствием к Светлане — каково ж оказалось быть женой такого рокового красавца?! Проще в спецназе служить на границе Чечни и Ингушетии!)

А потом захотелось посмотреть, что же это за мачо-мэн такой. С трудом обнаружил в Ютубе одно (!) видео с Михаилом — явно редкое: до меня за 2,5 года его посмотрели аж 10 раз, я был 11-м.

Как по мне, харизматика и грозу женщин после 30-ти в Михаиле выдает разве что лысина; впрочем, что я понимаю в женщинах…

А вот еще интересное про семью депутатов Хананашвили (да-да, их там двое!) — из газеты «Завтра»:

«Жертва — главный бухгалтер крупной компании PBF GROUP. И супруга либерального оппозиционера Михаила Хананашвили по прозвищу Хан (не путать с израильским вором в законе Михаилом Хананашвили по кличке Ника Еврей), гендиректора вэб-студии полного цикла «Панеглиф», члена совета депутатов Академического района Москвы от партии «Яблоко». В совдепе Михаил Нодариевич заседает вместе со своим папой Нодари Лотариевичем Хананашвили — таким же либералом-яблочником (и участником Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина), вице-президентом Национальной ассоциации благотворительных организаций, дипломированным тренером по медиации, соразработчиком пакета законопроектов по ювенальной юстиции, организатором тренингов для всевозможных НКО (в первую очередь, лоббирующих «ювеналку»), бывшим руководителем пресс-службы СПЧ и экс-членом Общественного совета г. Москвы, бывшим экспертом Фонда Сороса по проблемам развития гражданского общества и экспертом программ фонда «Открытая Россия». Хананашвили-младший и Хананашвили-старший ведут войну против «тирании» и «православных мракобесов», весьма активны на районном и городском уровне». http://zavtra.ru/events/ne_podelili_deputata_ili_stolichnie_strasti

Тут все же интереснее всего то, что фигурантами дела во всех ипостасях являются представители того самого «креативного класса», надежды России. Ну а само дело происходит в самом богатом и «продвинутом» городе страны, который по уровню и качеству жизни превосходит всю прочую «провинцию» уже чуть ли не на порядок.

Вот как описывает обстоятельства преступления Медиаликс:

«Директрису «Русского Гарварда» арестовали в Москве по подозрению в покушении на убийство, передаёт ТАСС. Вместе с ней были задержаны Николай Фролов 98-го года рождения и Ирина Погарченко 99-го года рождения. Оба младших подозреваемых — это бывшие ученики Масловой… Школа Масловой — это частное заведение для школьников и дошкольников с возможностью полного проживания для детей. Сверх обычных школьных предметов в «Гарварде» преподают иностранные языки и музыку, предлагают услуги логопеда, психолога и даже возят детей до школы на автобусе за отдельную плату. В один класс принимается не больше восьми учеников. На сайте школы Василиса Маслова представлена как методист и преподаватель четырех языков». https://medialeaks.ru/news/1301mmg-love-triangle-attack/

Довольно пикантно, что Василиса Маслова везде представлена как замужняя дама. То есть это, получается, даже не треугольник, а этакий четырехугольник! (правда, о ее муже и его роли в этой истории нигде не сообщается; считаем по умолчанию, что он понятия не имел, какие шекспировские страсти кипят рядом с ним, буквально в одной постели)

Изучаем дело далее: а какие «4 языка» преподавала разносторонняя девушка Маслова? Языки такие: английский, немецкий, французский… и японский! Каково?! Ну европейские — еще туда-сюда, дело привычное; как, помнится, говорил еще Набоков в интервью «Плейбою», «я рос обычным трехъязычным ребенком»; но чтоб еще и японские иероглифы до кучи? Василиса Маслова здесь предстаёт как едва ли не образцовый представитель креативного класса России — образованный, волевой, решительный, предприимчивый, умеющий обращаться с людьми и подчинять их своей цели. Японский язык, по общему мнению, только на одних способностях не выучишь — тут еще и сильная воля нужна!

Думается, был бы жив Достоевский со своим «Дневником писателя», он бы все свое внимание уделил в этом деле все ж не стандартному мачо районного масштаба, а двум другим фигурам — Масловой и Фролову, заказчице и исполнителю. Вот где кроются бездны!

Маслова — тут ведь и сама фамилия как бы отсылает к русской классической литературе. Первое, что, конечно, в ней поражает — вопрос «Из-за чего??» Чего ей не хватало? Ведь подавляющего большинства россиян она — практически образец жизненного успеха, «делать жизнь с кого». С Масловой, с кого ж еще! Причем ее успех не связан с воровством и сомнительными махинациями, с работой на госслужбе (то есть в российской оккупационной администрации); работа над собой, самообразование, предприимчивость (разработала нескольких авторских методик обучения иностранным языкам) — и пожалуйста: молода, красива, обеспечена, все вроде должно быть в порядке с самореализацией…

И вот где-то тут и есть червоточина, вдруг проявляется классический «комплекс Раскольникова», извечный РУССКИЙ вопрос — «Тварь ли я дрожащая или право имею?!» То есть женщина становится жертвой собственных принципов — «Воля к победе превозмогает всё». Или, в современном изложении — «Вижу цель, не вижу препятствий». Цель у нас поставлена — хотим жить с чудесным грузином Михаилом; казалось бы — почему это должно быть труднее, чем изучить японский? Даже наоборот — это ЛЕГЧЕ! Ведь Михаил вроде как и не против, одно плохо — БАБА его мешает. Ну так что же — склонить голову перед трудностями? Проблемы надо решать, а не ныть. Да если бы Василиса так пасовала перед ними — она бы до сих пор прозябала в родном Мурманске, а не возглавляла бы «Русский Гарвард» в столице нашей Родины!

Вот и всё. Такое вот «будущее России» — вижу цель, не вижу препятствий. Это хищники. И я даже догадываюсь, почему бравый наш «яблочник» не уходил к Василисе — хотя его к ней явно тянуло. Он ее боялся, скорее всего. И, в общем, правильно делал — как показала практика.

Ну и еще одна весьма примечательная фигура в этом паноптикуме — некто Фролов. Тот самый ученик престижного московского ВУЗа, который вызвался помочь любимой преподавательнице решить ее маленькие проблемы. Тут его защита уже заявила, что у «мальчика», оказывается, врожденный порок сердца — и на этом основании настаивает на снисхождении. То есть в киллеры записался натуральный инвалид. Тоже вопрос — что у него было в голове? Что это вообще за мотивация для убийства — «бывшая учительница попросила»? Пошел и стал резать ножом совершенно незнакомую ему женщину. Это КАК? А взамен г-жа Маслова обещала научить его еще одному языку по льготным расценкам?

Иностранный язык — это в наше время ценно. Куда без него молодому человеку. Глобализация на дворе.

Мда… Очень, надо признать, странное отношение к человеческой жизни у креативного класса. То шеф-повар модного кафе свою жену и детей в ванне разделает, то профессор любовницу в Мойку бросит (предварительно опять-таки распилив в ванне), то вот преуспевающая директрисса соперницу велит ножами истыкать… Скотобойня какая-то.

Василиса ведь заодно, походя, сломала жизнь и своим «ученикам». Будут теперь тянуть срока, едва ли им в колонии пригодятся полученные знания японского или там английского.

Ну а про Светлану, как я понял, до сих пор неясно — выживет ли.



Светлана, жена Михаила

Источник: Размышления вольного социолога

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