В Кирове пьяный дебошир попытался ударить полицейского

В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и «административка» за пьянство, и «уголовка» по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Есть вероятность, что хулиган отделается условным сроком, пишет телеграм-канал «Hue».

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