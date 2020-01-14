В Кирове пьяный дебошир попытался ударить полицейского

В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и «административка» за пьянство, и «уголовка» по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Есть вероятность, что хулиган отделается условным сроком, пишет телеграм-канал «Hue».
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Последнее: Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в два раза увеличить административные штрафы для лиц, которые курят и пьют в поездах. Новшество также охватит своим действием железнодорожные вокзалы и платформы пригородных электричек. Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора названной отечественной структуры, высказал своё мнение в СМИ. В самое ближайшее время необходимо создать высокоэффективные условия безопасности для всех […]
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