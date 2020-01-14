Рада приняла закон о едином юрлице для Гостаможенной службы

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
Документ поддержало 275 народных депутатов.
Документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.
Законопроект также устанавливает предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиление возможностей борьбы с почтовой контрабандой.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Facebook, что его ведомство готово приступить к воплощению этого законопроекта.
#максрадіє тільки що 275 голосів ЗА законопроект про єдину юрособу для Нова митниця!!! Закочуємо рукави і приступаємо до…
Posted by Max Nefyodov on Teisipäev, 14. jaanuar 2020
18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой входят подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. О начале работы новой таможни Нефьодов объявил 8 декабря 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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