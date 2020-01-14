Рада приняла закон о едином юрлице для Гостаможенной службы

14.01.2020, 20:18, Новости дня

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Документ поддержало 275 народных депутатов.

Документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

Законопроект также устанавливает предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиление возможностей борьбы с почтовой контрабандой.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Facebook, что его ведомство готово приступить к воплощению этого законопроекта. 

#максрадіє тільки що 275 голосів ЗА законопроект про єдину юрособу для Нова митниця!!! Закочуємо рукави і приступаємо до…

Posted by Max Nefyodov on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой входят подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. О начале работы новой таможни Нефьодов объявил 8 декабря 2019 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В этом письме видно, что бывает, когда вы вступаете в конфликт, не осознавая, что это конфликт и какова его причина, а думая, что вторая сторона в конфликте — на вашей стороне, не видя ее преимуществ, переоцениваете свой авторитет и поэтому не делаете правильных ходов, а сливаете свою территорию. olegkazr Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Читаю Ваш блог […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика