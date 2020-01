Суды Линча: прошлое, у которого не должно быть будущего

В Нью-Йорке проходят десятки кинофестивалей самой разной направленности и тематики. На днях к ним добавится еще один. С 16 по 20 января в Еврейском центре JCC Manhattan пройдет новый киносмотр «Актуальное кино социальной справедливости» (Cinematters: NY Social Justice Film Festival), приуроченный к национальному празднику – Дню Мартина Лютера Кинга.

Как сообщили организаторы смотра, фестиваль покажет программу фильмов острой социальной направленности, затрагивающих широкий диапазон тем, включая неравенство, расизм, дискриминацию, религиозную нетерпимость, права иммигрантов и сексуальных меньшинств, изменения климата и другие.

«Мы отобрали фильмы для фестиваля, основываясь на самых жгучих темах, резонирующих в нашем обществе сегодня, – сказал Айзек Заблоки, директор киноцентра JCC Manhattan. – Мы считаем, что фильмы как никакой другой способ коммуникаций способны менять нас к лучшему, вдохновляя на активные действия».

Фестиваль откроется судебной историей «Всем встать!» (All Rise) о подростке-афроамериканце Стиве Хармоне, которого обвинили в убийстве. Это экранизация романа «Монстр» Уолтера Дина Майерса с участием Дженнифер Хадсон, Джеффри Райта и Тима Блейка Нелсона.

Закроет фестиваль показ исторической драмы «Харриет» (Harriet) режиссера Кейси Леммонс. Синтия Эриво, вошедшая в пятерку номинантов на оскаровскую премию в категории «лучшая актриса», играет аболиционистку Харриет Табмен, ставшую национальной героиней Америки в годы борьбы с рабством в середине 19-го века.

Документальная лента Лианы Хосеа «Жажда правосудия» (Thirst for Justice) знакомит с многочисленными фактами загрязнения водных ресурсов в стране – от Флинта в Мичигане до индейских резерваций в Аризоне.

Лауреат премии «Эмми» режиссер Майкл Барнетт посвятил ленту «Меняя игру» (Changing the Game) судьбам трех трансгендеров, школьников-спортсменов, и неоднозначному отношению к ним одноклассников, учителей и родных.

Еще одна документальная картина «Мы – «радикальные монархи» (We are the Radical Monarchs) режиссера Линды Голдстин прослеживает деятельность группы герл-скаутов в Окленде (Калифорния), занимающихся социальным и гендерным просветительством.

Каково быть американским мусульманином в эру Трампа? На этот вопрос пытается ответить документальный фильм «Американский мусульманин» (American Muslim) Адама Зукера, знакомящий с каждодневной жизнью нескольких обитателей Нью-Йорка.

«Колледж за решеткой» (College Behind Bars) – так называется документальная серия режиссера Линн Новик, посвященная образовательной программе Бард-колледжа для заключенных тюрем. Будут показаны отрывки из этой серии.

«Одним из самых важных политических фильмов года» назвало влиятельное издание Variety фильм Барака Гудмана и Криса Дюрранса «Сразить дракона» (Slay the Dragon). Фильм подробно анализирует политику «джерримандеринга» – намеренную перекройку границ избирательных округов с целью получить преимущество на выборах.

Наверное, самым шокирующим фильмом фестивальной программы можно считать «Всегда вовремя» (Always in Season), дебютную документальную картину Жаклин Олив (Jacqueline Olive). История подозрительного «самоубийства» 17-летнего чернокожего парня Леннона Лейси в Бладенборо (Северная Каролина) пунктиром проходит через весь фильм, посвященный незаживающей ране в исторической памяти нации – линчеванию афроамериканцев.

Леннона Лейси нашли повешенным на детских качелях 29 августа 2014 года. Полиция считает, что он покончил жизнь самоубийством. Но его мать Клодия Лейси убеждена, что ее сына линчевали, предположительно за связь с белой женщиной. Клодия и сегодня продолжает борьбу за пересмотр дела. Затем фильм переносит нас в город Монро в Джорджии, где группа энтузиастов-правозащитников с 2005 года ежегодно организует театрализованную инсценировку линчевания четверых афроамериканцев, которое произошло здесь в 1946 году.

Жаклин Олив – независимый режиссер и продюсер, имеющая за плечами пятнадцать лет опыта работы в журналистике и кинопроизводстве. «Всегда вовремя» на фестивале Санденс в прошлом году получил специальный приз жюри.

«Всегда вовремя». Кадр из фильма

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал по телефону с режиссером фильма «Всегда вовремя» Жаклин Олив.

Олег Сулькин: Приз, который ваш фильм получил в Санденсе, имеет формулировку «за моральную актуальность». Как вы ее объясняете?

Жаклин Олив: Мы хотели проследить историю линчевания в Америке. Для многих зрителей то, что эта террористическая практика еще относительно недавно существовала в разных штатах Америки, было откровением и потрясением. Актуален наш фильм именно потому, что эти чудовищные инциденты рано списывать в архив, а расовая нетерпимость под разными прикрытиями остается огромной проблемой. Суды Линча – это наше прошлое, у которого не должно быть будущего.

О.С.: Что именно побудило вас заняться этой темой?

Ж.О.: Я родом из штата Миссисипи, где зафиксировано наибольшее число судов Линча в стране – примерно шестьсот за период с 1872 по 1964 год. Это документально подтвержденные случаи, когда были обнаружены тела жертв. Были и случаи, когда тела не находили, и они не вошли в эту статистику.

О.С.: Существует ли достоверная статистика для всех штатов?

Ж.О.: Считается, что за указанный выше период в США произошли примерно 4700 подтвержденных случаев линчевания афроамериканцев. Правда, последним документированным судом Линча считается расправа над Майклом Доналдом, произошедшая в 1981 году в городе Мобил, штат Алабама. Когда я стала собирать материалы о судах Линча и деятельности Ку-клукс-клана (сокращенно ККК), то самое сильное впечатление на меня произвели альбомы фотографий с подборками снимков линчевания, жертв этих преступлений и зрителей. Эти варварские казни собирали большие толпы зрителей. Так, в Уэйко, штат Техас, в 1916 году жестокая расправа над Джесси Вашингтоном собрала около 15 тысяч зрителей.

«Всегда вовремя». Кадр из фильма

О.С.: Вы прослеживаете историю смерти Леннона Лейси через весь фильм. Если верить версии о его убийстве белыми расистами, то получается, что суд Линча вовсе не ушел в прошлое, просто он по понятным причинам уже не носит публичный характер.

Ж.О.: Семья Лейси осталась крайне недовольной расследованием, проведенным полицией и ФБР, которое она сочла небрежным и торопливым. После смерти Леннона Лейси его старший брат Пьер собрал досье других подозрительных «самоубийств» молодых чернокожих мужчин, которые произошли в Северной Каролине за последние годы. Я работала над фильмом несколько лет, и это досье существенно расширилось за счет аналогичных сомнительных случаев и в других штатах.

О.С.: Эпизод театрализованной инсценировки суда Линча в Монро (в 1946 году белыми расистами там были убиты две супружеские пары афроамериканцев. – О.С.) вызвал у меня, не скрою, двойственную реакцию. С одной стороны, понятна важность этих «спектаклей» для образовательных целей, для восстановления исторической справедливости. С другой, когда видишь, как актеры-любители воссоздают детали варварских расправ, возникает чувство дискомфорта и даже отторжения. С чем бы это сравнить? Допустим, в музее Освенцима кто-то решит сделать инсценировку массового убийства узников в газовой камере. Должна ли быть красная черта, через которую нельзя переступать?

Ж.О.: Я понимаю вашу мысль. Конечно, инсценировки – это спорный и радикальный инструмент, и ощущение дискомфорта, возможно, заложено в его природу. Но другого образовательного, просветительского инструмента у тех, кто ими занимается, нет. Они увлечены этим проектом, потому что зрители инсценировок видят реальность расового насилия и дегуманизации. Кроме того, это и способ национального примирения. Так, в инсценировке суда Линча в Монро принимает участие взрослая дочь бывшего лидера отделения ККК в Джорджии. Может быть, когда-нибудь такие инсценировки станут ненужными, кто знает.

О.С.: Есть ли шанс, что дело Леннона Лейси будет пересмотрено?

Ж.О.: Его семья очень на это рассчитывает. Посмотрим, какой резонанс будет иметь национальная телепремьера нашего фильма, которая должна состояться 24 февраля на телеканале PBS.

