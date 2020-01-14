Мнение: Лицо королевы

51-летний олигарх Руслан Байсаров — бывший гражданский муж Кристины Орбакайте — женился на 18-летней чеченке.



Фото: Соцсети

Я бы не стала писать об этом пост, так как не разбираюсь в чеченской культуре, а, значит, и сказать мне по поводу этого брака особо нечего.

Меня поразило лицо невесты. Его и обсудим.

Байсаров взял в жёны девушку с очень породистым лицом.

На этом лице, как в открытой книге, читается достойный образ жизни предков. Прямые, чёткие линии, идеальные пропорции, здоровье и естественная красота — всё это я вижу на этом лице — лице королевы.



Фото: Соцсети

Теперь посмотрим на лица наших матрёшек. Перед вами — три разные девушки.



Фото: Соцсети

Пройдя через многочисленные пластические операции, эти девки так и остались девками из подворотни. Всё, что они могли слепить при своих вводных, — это штампованные ряшки с явными следами доступной пластической хирургии на них.

Одинаковые носы, одинаковые брови, одинаковые скулы, зубы и губы не превратили простушек в королев.



Фото: Соцсети

При помощи операций и инъекций девки смогли перекроить свои лица, характерные для дешёвых проституток, работающих на трассе, в ряшки эскортниц, услугами которых пользуются менеджеры среднего звена. В мире проституток это, конечно, апгрейд, но в мире нормальных людей принципиальной разницы между первым и вторым нет.

Дешёвка всегда остаётся дешёвкой, а породу не купишь.

Есть лица породистые, а есть беспородные. Породистая девка, если будет бухать, курить, шляться, жрать, как свинья, может превратиться в опущенное говно. А вот беспородная жучка никогда не станет королевой, сколько ни вкладывай она бабок в свою простецкую ряшку. Ну, не станет, и всё тут.

Согласны? Почему?

Жена Байсарова нравится?

Источник: Лена Миро

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