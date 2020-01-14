Мнение: Фальшивая Цветаева на мемориальной доске



Мемориальная доска в Самаре на фасаде дома № 41 по улице Галактионовская (бывшая Троицкая, 35), где останавливалась Марина Цветаева.

Потрясающая история про мемориальную доску поэтессе, на которой употребили чужую фотографию.

Это еще удивительней, чем фальшивый памятник архитектору Тома де Томону, о котором я писала ранее.

Есть ли у вас еще примеры подобных ошибок в современной русской скульптуре?

Автомат с памятника Калашникова и доску с французским солдатом на обелиске в усадьбе Воронцово уже назвали.

UPD:

+ настоящий арийский еврей на памятнике ветеранам в пос. Сумкино.

+ феерический памятник Александру III в Ливадии

+ орфография на новом Романовском обелиске в Александровском саду

Источник: Шакко

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