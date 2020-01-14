Мнение: Фальшивая Цветаева на мемориальной доске

Мемориальная доска в Самаре на фасаде дома № 41 по улице Галактионовская (бывшая Троицкая, 35), где останавливалась Марина Цветаева.
Потрясающая история про мемориальную доску поэтессе, на которой употребили чужую фотографию.
Это еще удивительней, чем фальшивый памятник архитектору Тома де Томону, о котором я писала ранее.
Есть ли у вас еще примеры подобных ошибок в современной русской скульптуре?
Автомат с памятника Калашникова и доску с французским солдатом на обелиске в усадьбе Воронцово уже назвали.
UPD:
+ настоящий арийский еврей на памятнике ветеранам в пос. Сумкино.
+ феерический памятник Александру III в Ливадии
+ орфография на новом Романовском обелиске в Александровском саду
Источник: Шакко
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В этом письме видно, что бывает, когда вы вступаете в конфликт, не осознавая, что это конфликт и какова его причина, а думая, что вторая сторона в конфликте — на вашей стороне, не видя ее преимуществ, переоцениваете свой авторитет и поэтому не делаете правильных ходов, а сливаете свою территорию. olegkazr Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Читаю Ваш блог […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Метаанализ доказал пользу транскраниальной стимуляции после инсульта / 30 ноября
- Мнение: Статья про среднюю скорость / 25 ноября
- «Кормилицей к лавке присосалась»: голая Волочкова раскинула ноги в бане / 26 декабря
- Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала / 9 декабря
- В Удмуртии двухлетний ребенок жил в квартире с мертвой матерью / 10 декабря
- Эксперты составили ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России / 6 января
- Дмитрий Песков отметил, что Путин не собирается смотреть сериал с участием Зеленского / 11 декабря
- Слезы в глазах: На новом фото Кристина Орбакайте выглядит разбитой / 12 января