Мнение: Фальшивая Цветаева на мемориальной доске

14.01.2020, 20:00, Разное


Мемориальная доска в Самаре на фасаде дома № 41 по улице Галактионовская (бывшая Троицкая, 35), где останавливалась Марина Цветаева.
Потрясающая история про мемориальную доску поэтессе, на которой употребили чужую фотографию.

Это еще удивительней, чем фальшивый памятник архитектору Тома де Томону, о котором я писала ранее.

Есть ли у вас еще примеры подобных ошибок в современной русской скульптуре?
Автомат с памятника Калашникова и доску с французским солдатом на обелиске в усадьбе Воронцово уже назвали.

UPD:
+ настоящий арийский еврей на памятнике ветеранам в пос. Сумкино.
+ феерический памятник Александру III в Ливадии
+ орфография на новом Романовском обелиске в Александровском саду

Источник: Шакко



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