МИД Украины оспорил обвинения Израиля в антисемитизме

Министерство иностранных дел Украины оспорило обвинения МИД Израиля в антисемитизме. Об говорится в официальном заявлении украинского министерства от 14 января.
МИД Украины заявил, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти пытаются бороться с его проявлениями.
«Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины», – говорится в сообщении.
Министерство отметило, что цивилизованные нации должны чествовать всех погибших, а дискуссии оставить для историков и экспертов.
13 января МИД Израиля заявил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом, включая прославление антисемитов и убийц евреев, не является внутренним делом страны.
«Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления в Украине. В ответ на это МИД Израиля выражает свое осуждение», – говорится в заявлении.
2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион заявили, что лидеры ОУН Степан Бандера и Андрей Мельник, а также писатели Ивана Липа и его сын Юрий являются историческими фигурами, «которые нужно раз и навсегда осудить». Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская горгосадминистрация 1 января 2020 года вывесила баннер с изображением Бандеры.
3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.
Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.
9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля заявил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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