Определился состав женской сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

14.01.2020, 20:06, Новости дня

Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге, сообщает Вiathlon.com.ua.

За женскую сборную Украины выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

В сравнении с предыдущим этапом Кубка мира команду покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к ней Дарья Блашко.

Пятый этап Кубка мира пройдет с 15-го по 19 января. В его рамках пройдут следующие гонки: мужской и женский спринт, мужская и женская эстафеты, а также мужская и женская гонки преследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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