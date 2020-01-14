Определился состав женской сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге, сообщает Вiathlon.com.ua.
За женскую сборную Украины выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
В сравнении с предыдущим этапом Кубка мира команду покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к ней Дарья Блашко.
Пятый этап Кубка мира пройдет с 15-го по 19 января. В его рамках пройдут следующие гонки: мужской и женский спринт, мужская и женская эстафеты, а также мужская и женская гонки преследования.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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