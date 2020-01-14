Мнение: Письмо: «Он держится от меня подальше, но не может устоять»

В этом письме давайте посмотрим гипотетическое продолжение прошлого письма, со стороныне не мужа, а жены.

Здесь, правда, другая ситуация, не любовник, а просто каприз жены и ее желание избавиться от ненужного мужа.

Ну и избавилась, молодец.

Посмотрим, что дальше.

zerfee

Добрый день, Эволюция!

Направляю письмо в рубрику evolutiolab, очень надеюсь попасть на разбор.

Я замужем, но вместе не живём полтора года (по моей инициативе), не развелись (но подписали соглашение на раздел имущества по его инициативе), в мае будет 10 лет как расписались и 15 лет, как начали встречаться.

Есть двое детей, 8 и 4 года, девочки.

Я ни с кем не встречаюсь, живу с детьми в квартире родителей, тут и жили, пока он не собрал вещи. А. (муж) начал с кем-то встречаться, живёт с родителями в их квартире, взял ипотеку, в которой винит меня.

Я как собака на сене. Проблема в том, что я сама не знаю чего хочу. Пока я была с ним в отношениях всё было ужасно, я постоянно была недовольна, во всем его винила. Он всегда ныл про секс, а я всегда не хотела. Мне одновременно его не хватало (у нас не совпадали выходные) и одновременно он постоянно меня раздражал. Много ссорились из-за денег. Конечно я запилила его. Я адов штурман. Он часто говорит, что всё должно быть по моему. Инициатором разрыва выступала я. Год я просто отдыхала от всего этого. Думала, что отдыхала от него, а на самом деле от борьбы, которую сама создавала.

(Отдыхала, потому что все свои выходные — ее муж с детьми. Отцу очень страшно потерять таких маленьких детей, тем более девочек. Ну и он привязан как Шарик к будке. Алименты платит, в выходные — с детьми, чуть что — к услугам госпожи. А она отдыхает и питает свою корону-людоедку тем, что он там скучает и как он жалеет, как мало ее, гопожу, ценил. Поэтому и отдыхала)

Летом мне стало очень реалистично сниться, что он с кем-то спит. Осенью я начала скучать по нему. На мои намёки о том, чтобы подумать, не стоит ли всё вернуть, он уворачивался. А я задумалась: скучаю ли я по нему или это гормоны и мне просто хочется секса?

(Конечно гормоны. 10 лет в браке с ним гормоны спали и секса не хотелось, секс был через силу и не нравился. А тут вдруг, батюшки, проснулись гормоны внезапно. На самом деле женщины под короной с плохой фантазией просто не могут представить, что будет, когда они по-настоящему потеряют мужа, нормального мужа, а не просто приструнят его раздельным житьем)

Примерно месяц назад стало ясно, что у него кто-то есть. Появились фразы от него типа “каждый имеет право на счастье”. Я уточнила не ходит ли он к психологу, он сказал “нет, конечно, это бред”. Тогда я спросила “у тебя есть кто-то?”, он сказал “зачем тебе это” и “да, что-то есть”. Было больно. Не думала, что меня это так заденет.

(Ну а как под короной и ЗВ можно реалистично что-то оценить? Никак. Своя СЗ кажется прибитой гвоздями, а СЗ мужа кажется маленькой под ЗВ)

Примерно через неделю состоялся такой диалог:

Вон там сумка с твоим полотенцем. Забери pls

Пусть останется, ты можешь пользоваться.

Я? Пока ты там с кем-то спишь я буду пользоваться твоим полотенцем?

Ну я же человек

Вот так выяснилось, что у них уже был секс. Это сильно меня выбило из равновесия, обычно я просто реву навзрыд, но тут я быстро собралась на улицу и начала бегать, вытесняла мысли и эмоции, чтобы успокоиться и вернуться укладывать детей спать.

(Она хотела вытянуть щипцами заверения, что он чист и целомудрен, но вытянула не то, что хотела. И пошла в панике бегать. Хорошо, что бегать, а не посуду бить)

Прошло несколько дней. Я старалась останавливать мыслемешалки, не думать обо всём этом. Но вопрос как они познакомились не давал покоя.

— Значит у тебя всё таки кто-то есть? — я сижу на стуле, он стоит сзади и немного мнёт мне плечи.

— Зачем тебе?

— Я задаю прямой вопрос.

— Есть кто-то. Пауза. Но если тебя это успокоит, с тобой никто не сравнится. (что за ремарка? он испугался?)

(У мужика — две маленькие дочки, и жена взбалмошная. Он боится ее гнева и его можно понять)

— Как вы познакомились?

— Я не хочу об этом говорить.

— Ну как? На замере? Или она в магазин зашла? (у него магазин мебели)

— Как тебе ответить, чтобы ты перестала спрашивать?

— Мне на самом деле только 2 вещи интересны. Как вы познакомились и давно ли это длится. Вторая на самом деле не так интересно. Ну расскажи где вы познакомились?

Моет посуду. Возможно улыбается. Кажется ему льстит мой интерес.

(Вряд ли он улыбался. Но если даже да, то это нервное что-то у него было)

— Ну расскажи.

— Я слишком часто ходил к стоматологу. (Он ставил себе брекеты и раз в месяц ездил что-то там подправлять. Всё время говорил как жалко денег за каждый визит отдавать. Как ему больно есть. Как надоело всё это чистить и т.д.)

— Так она твой врач? Это та врач?

— Да.

Смотрю ему прямо в глаза.

— Будь она проклята. (не знаю почему это вырвалось. и знаю, что с ней ничего не случится)

(Успокоила нас всесильная колдунья. Не будут у соперницы зубы выпадать. Слава Богу)

Ушёл. Вернулся. Как бы про себя повторяет «Будь она проклята».

— Ну да. У меня только 2 варианта либо самой пойти от горя выброситься либо проклясть её. Все будут считать меня сучкой. Я злая. Это моя защитная реакция.

— Я, не понимаю, я был тебе не нужен.

— Я просто очень устала. Я ни с кем не встречалась. Просто гуляла. У нас дети. Мы вместе 15 лет. Это не просто так.

— Я тебя раздражал.

— Отношения это сложно. Наверное нужна была помощь. А потом, когда я сказала тебе Останься, ты не захотел. У нас дети.

Ушел, оделся чтобы уехать. Пришел.

— А то что, тебя так поразило, что я сказала «будь она проклята, значит что она уже стала дорога тебе»

— Я не могу понять как так, ведь я был тебе не нужен. Хочется привязать тебя к дереву и выпороть розгами.

— Когда ты ходил и скулил, показывал, что тебе плохо, мне хотелось, чтобы ты вёл себя как мужик.

Вздохнул. уехал…

(Мужик испугался, что жена впадет в неадекват, будет мстить его женщине, ему и как-то это еще отразится на детях)

Он два раза в неделю приезжает к детям и уезжает поздно. Я стала придумывать поводы не приезжать в эти дни домой, чтобы не встречаться с ним. И параллельно чувство, что я соскучилась, росло.

Ещё в сентябре мы с друзьями забронировали дом на несколько дней в Новый год. И я совершенно не представляла как же теперь встречать Новый Год вместе. Позвонила уточнила не собирается ли он брать с собой её. Сказал “нет конечно, я что, ненормальный? Новый Год я проведу со своей семьёй”.

Чтобы не видеться до Нового года я уехала в командировку и совсем соскучилась. Совсем не было чувства ревности.

(Ревности не было, потому что ревность — это неотрефлексированный минус. Когда минус хорошо рефлексируется, ревности нет. А у нее и минус немного рос, но главное рефлексия его СЗ наконец-то произошла, когда встал вопрос, что она его действительно теряет и другая женщина хочет забрать его себе)

Когда он приехал за мной и детьми, чтобы ехать в дом, буквально через 5 минут сообщил, что я на него действую как афродизиак и у него встаёт. А у меня тоже желание просто через край, что удивительно, ведь я вечно его не хотела.

В общем это был самый лучший Новый Год. Все претензии и обиды остались где-то за пределами. Он колебался, я смеялась “ты хранишь кому-то верность?”. Это чувство момента, когда ты просто в нём и никаких лазов, оно прекрасно.

Нет всех этих мыслей “если…”, “а что будет…” и страхов. И ощущение минуса. Когда есть чувство в середине груди. Это было похоже на курортный роман. На Вегас, в котором всё останется.

(Ну это она все верно рефлексировала, так и было. Поток, рост минуса, ну а ему она во-первых, и раньше физически нравилась, во-вторых, и это главное, он был рад, что она ласковая и нежная, а не злится и не пинает его за другую женщину)

На днях я почувствовала, что я боролась с ним всё это время, все эти годы, а теперь перестала. Что он просто есть и что он близкий человек. Я не знаю хочу ли я быть с ним. Он хочет держаться от меня подальше, но типа не может устоять.

Я хочу сохранить это чувство близкого человека без борьбы.

Поговорила с ним об этом. Что будет классно это прожить, что это может развиваться по-разному, не известно как — в дружбу, в партнерство или любовь, и это так интересно. Но вылезло куча всего другого. Говорит, что невозможно вернуться. Что как же ему доверяют, раз Новый Год он провёл с нами и у него чувство вины. Что он встречается с человеком, которого не любит и ходит в фитнес, чтобы вытеснять чувства ко мне. (Сказал что всё ещё любит меня или это моя корона иллюзий?).

(Тут какая смесь арии Жука и корма ее короне от страха перед ее претензиями. Важным во всем этом является его решительное «вернуться невозможно». Это значит, что она не рефлексирует свои щипцы. Она тянет и довольно активно его обратно. А он не хочет снова в ад, ему намного лучше так, да и за ипотеку он уже платит. И насчет секса он ей корону кормит, он давно уже может устоять и не будет все время идти навстречу ее желанию)

Что им некогда встречаться, ведь все выходные он с детьми и ему прийдётся показывать ей эту часть жизни. Тут наша общая зона и я не могу одна решать, но я против того, чтобы дети видели её даже если они будут в присутствии детей именно по-дружески общаться. Что он ко мне близко не подходит и не обнимает меня, хотя иногда очень хочется, потому что опасается, что дочь может при ней сказать, что папа маму обнимает. При ней??? То есть он готовится проявлять её в этой части своей жизни. Просила прекратить говорить об этом. Я не хочу знать подробностей.

(У нее шок от того, что у мужа может появиться новая семья, и да ее дети — его тоже, и он имеет право показать им свою новую жену и даже невесту, когда она таковой станет. Женщины, почему-то избавляясь от мужей, вы очень плохо это представляете. Мужчины все-таки лучше представляют тот момент, что у детей может появиться отчим. Хотя тоже не все. Некоторые в шоке потом внезапно)

Сходила на пару свиданий, но это всё как-то вынужденно. В то же время, возможно есть шанс встретить человека, с которым не будет борьбы?

Я сомневаюсь, что так получится с мужем. Не знаю как теперь его называть.

(Да, теперь его лучше просто по имени называть. Какой уж он муж? И посмотрите, она хоть и сомневается, но все-таки думает, что это зависит от нее. Хотя он ей сказал, что возвращение невозможно. После долгого перерыва секс с ней вызвал у него больше чувства вины, чем удовольствия)

Вчера сказал, что почти пришёл в себя после Нового Года. Ну и у нас снова случился секс. И он снова сказал про чувство вины.

(В этот раз все было по ее активной инициативе. В тот раз тоже, но здесь больше. И он сразу сказал ей про чувство вины. То есть предупредил, что больше не хочет)

Пытаюсь разобраться про зоны влияния и останавливать мысли, которые про то, что от меня не зависит и про то, что происходит не сейчас.

У меня с ним корона Равенства и слив? Как понять, что есть потенциал в отношениях и ещё

(Что «еще» она не дописала, но это и хорошо. Потенциал в отношениях появится, когда муж будет делать шаги к сближению, а не пятиться назад. Спонтанно будет тянуться, а не под щипцами. А пока очень много щипцов. И уважения к нему больше не стало, он все равно — мальчик для нее, которого она может притянуть к себе за пуговицу на ширинке. А его женщина — это какая-то стерва, которая влезла в чужую семью. Хотя семьи у них давно нет. Есть только общее родительство и лучше делить эту территорию справедливо, не манипулировать детьми и не лишать их нормального общения с отцом)

С уважением,

НК

Источник: Эволюция

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