В Харьковской области отказались демонтировать памятник Чапаеву

Памятник легендарному командиру дивизии Красной армии во время Гражданской войны Василию Чапаеву отказались демонтировать в селе Минковка Харьковской области.

«В центре села Минковка действительно находится памятник-бюст, балансодержатель неизвестный, никаких табличек и подтверждающих исторических документов на него в сельском совете, сельской библиотеке нет», – говорится в ответе сельского главы, который публикует портал «Левый берег».

Местные власти отмечают, что рассматривался вопрос передачи бюста в Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И. С. Конева», однако из-за аварийного состояния памятника это сделать невозможно.

«На письма от государственных учреждений приходят отписки о невозможности демонтажа и о том, что это «памятник неизвестно кому», похоже, что это уже становится трендом, а в частной беседе местная председатель говорит, что Чапаева очень уважают в селе и пока она председатель то памятник будет на месте», – говорится в сообщении в группе «Декоммунизация. Украина» в Facebook.

Руководитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков сообщил изданию «Левый берег», что «если памятник на протяжении 30 дней не демонтируют, мы приедем и исполним закон».

Ранее Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке.

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