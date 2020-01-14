В Харьковской области отказались демонтировать памятник Чапаеву

14.01.2020, 20:05, Новости дня

Памятник легендарному командиру дивизии Красной армии во время Гражданской войны Василию Чапаеву отказались демонтировать в селе Минковка Харьковской области.

«В центре села Минковка действительно находится памятник-бюст, балансодержатель неизвестный, никаких табличек и подтверждающих исторических документов на него в сельском совете, сельской библиотеке нет», – говорится в ответе сельского главы, который публикует портал «Левый берег».

Местные власти отмечают, что рассматривался вопрос передачи бюста в Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И. С. Конева», однако из-за аварийного состояния памятника это сделать невозможно.

«На письма от государственных учреждений приходят отписки о невозможности демонтажа и о том, что это «памятник неизвестно кому», похоже, что это уже становится трендом, а в частной беседе местная председатель говорит, что Чапаева очень уважают в селе и пока она председатель то памятник будет на месте», – говорится в сообщении в группе «Декоммунизация. Украина» в Facebook.

Руководитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков сообщил изданию «Левый берег», что «если памятник на протяжении 30 дней не демонтируют, мы приедем и исполним закон».

Ранее Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге, сообщает Вiathlon.com.ua. За женскую сборную Украины выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная. В сравнении с предыдущим этапом Кубка мира команду покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к ней Дарья Блашко. Пятый этап Кубка мира пройдет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика