Стивен Кинг рассказал, как нужно оценивать претендентов на «Оскар 2020»

На своей странице в Twitter писатель, член киноакадемии США Стивен Кинг рассказал, как нужно оценивать претендентов на получение кинопремии «Оскар» в 2020 году. По его словам, членам киноакадемии, которые выбирают победителей, необходимо оценивать качество материала без оглядки на расовые, гендерные и другие моменты.

Кинг добавил, что как писатель может выбрать номинантов на лучший фильм, адаптивный и оригинальный сценарий. При этом для него не важно расовое или половое разнообразие, когда речь идет об искусстве. На первом месте должно стоять только качество и ничего больше.

Стивен Кинг отметил, что в сложившейся ситуации, когда награждение премии может пройти под девизом «»Оскар» для белых» художники и творческие люди должны убедиться, что на заветную статуэтку у всех одинаковые шансы, вне зависимости от цвета кожи, пола и сексуальной ориентации, поскольку на данный момент такие люди плохо представлены не только в сфере искусства, но и обществе.

До этого актриса Исса Рэй во время зачитывания претендентов на «Оскар-2020» с разочарованием заявила, что поздравляет этих мужчин. В Сети после этого начали появляться возмущенные комментарии от пользователей, которым не нравилось отсутствие в списке женщин. Также масла в огонь добавило и минимальное присутствие среди номинантов людей не европейской расы.

Впервые тема расизма и феминизма на премии «Оскар» была широко поднята в 2016 году. После этого в жюри стало больше женщин и темнокожих людей.

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Последнее: На своей странице в Twitter писатель, член киноакадемии США Стивен Кинг рассказал, как нужно оценивать претендентов на получение кинопремии «Оскар» в 2020 году. По его словам, членам киноакадемии, которые выбирают победителей, необходимо оценивать качество материала без оглядки на расовые, гендерные и другие моменты. Кинг добавил, что как писатель может выбрать номинантов на лучший фильм, адаптивный […]