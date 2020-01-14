ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В ближайшее время в Еврокомиссии запланировано рассмотрение нового законопроекта, согласно которому будут стандартизированы зарядные устройства для различных гаджетов. В случае его принятия ЕС по сути принудительно может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone.

О планах ввести единый стандарт зарядного устройства для девайсов от разных производителей разговоры в ЕС ведутся уже около десятилетия, однако уже на ближайшем заседании Еврокомиссии дело может «сдвинуться с мёртвой точки». Для многих брендов закон о стандартизации не доставит особых неудобств, так как они уже некоторое время используют разъём USB-C, а вот для американского технологического гиганта Apple, применяющего в iPhone Lightning, в случае несоблюдения закона это может обернутся потерей европейского рынка. То есть, производитель должен будет либо перейти на принятый стандарт, либо выводить свои устройства из Европы.

Принятие закона о стандартизации зарядных устройств в Евросоюзе аргументируют несколькими факторами. Во-первых, единый стандарт, к примеру, тот же USB-C, облегчит жизнь простым пользователям, которым не нужно будет выбирать из нескольких вариантов. Также благодаря новому закону предполагается избавиться от лишнего «электронного мусора», увеличивающегося при разнообразии «зарядок».

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