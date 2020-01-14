Здание Ростовского театра кукол передали РПЦ

14.01.2020, 19:57, Новости дня

Здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова по распоряжению регионального министерства имущества передали в собственность РПЦ.

Власти обещают, что театр будет работать по прежнему адресу, а когда право собственности будет перерегистрировано на епархию, она заключит с театром договор о безвозмездном бессрочном пользовании.

Его передачу РПЦ начали обсуждать еще в 2017 году. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что театр не переедет «до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова по распоряжению регионального министерства имущества передали в собственность РПЦ. Власти обещают, что театр будет работать по прежнему адресу, а когда право собственности будет перерегистрировано на епархию, она заключит с театром договор о безвозмездном бессрочном пользовании. Его передачу РПЦ начали обсуждать еще в 2017 году. Ранее губернатор Ростовской области Василий […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика