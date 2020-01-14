Здание Ростовского театра кукол передали РПЦ

Здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова по распоряжению регионального министерства имущества передали в собственность РПЦ.

Власти обещают, что театр будет работать по прежнему адресу, а когда право собственности будет перерегистрировано на епархию, она заключит с театром договор о безвозмездном бессрочном пользовании.

Его передачу РПЦ начали обсуждать еще в 2017 году. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что театр не переедет «до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание».

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Последнее: Здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова по распоряжению регионального министерства имущества передали в собственность РПЦ. Власти обещают, что театр будет работать по прежнему адресу, а когда право собственности будет перерегистрировано на епархию, она заключит с театром договор о безвозмездном бессрочном пользовании. Его передачу РПЦ начали обсуждать еще в 2017 году. Ранее губернатор Ростовской области Василий […]