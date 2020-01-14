Глобальное потепление может увеличить количество смертей от несчастных случаев

Изменение климата может привести к увеличению количества смертей от несчастных случаев, самоубийств и насильственных действий. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о связи необычно теплой погоды и смертности за 38 лет. Отчет об их работе опубликован в журнале Nature Medicine.
От травм и повреждений умирает около 5 миллионов человек в год: больше, чем ВИЧ, туберкулез и малярия вместе взятые. Во вступлении к исследованию ученые указывают, что при теплой погоде усиливается движение на дорогах, люди проводят больше времени на улице и употребляют больше алкоголя. В жаркие дни чаще происходят самоубийства и вспышки насилия.
Профессор Махид Эззати (Majid Ezzati) из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования, сообщил Guardian, что с повышением средней температуры следует ожидать увеличение количества насильственных смертей во всех странах.
Ученые проанализировали данные о насильственных смертях в США с 1980 по 2017 год. Параллельно они изучили сводки о температуре и выделили месяцы, в которые средняя температура в разных штатах США была в среднем на 2 градуса Цельсия ыше обычной.
Сравнивая данные, ученые смогли оценить, как увеличивается смертность от травм и повреждений при повышении средней температуры. Согласно расчетам авторов исследования, при потеплении на 2 градуса количество насильственных смертей только в США увеличится на 1600 в год.
Оказалось, что мужчины входят в группу особого риска: около 84% увеличения смертности приходилось на них. Наиболее уязвимой возрастной группой были люди 15-34 лет. При повышении температуры они на 42% чаще умирали в автомобильных катастрофах и на 30% чаще заканчивали жизнь самоубийством. Смертность в результате насильственных действий и от утоплений среди них увеличивалась на 14%.
Ученые отмечают, что сезонность некоторых видов травм и повреждений давно известна. Так, летом люди чаще плавают и, соответственно, чаще тонут. Жара влияет на психику и физиологию. Но причины роста количества самоубийств и случаев насилия при увеличении температуры не полностью известна.
Ученые убеждены, что в комплекс мер по борьбе с изменением климата должны входить меры по предупреждению насильственной смерти. Особенно актуален этот вопрос для стран с низким и средним доходом, на долю которых приходится более 80% таких смертей.
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Последнее: Изменение климата может привести к увеличению количества смертей от несчастных случаев, самоубийств и насильственных действий. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о связи необычно теплой погоды и смертности за 38 лет. Отчет об их работе опубликован в журнале Nature Medicine. От травм и повреждений умирает около 5 миллионов человек в год: больше, чем ВИЧ, […]
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