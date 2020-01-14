Более 70 человек погибли при сходе лавин в Пакистане, Индии и Афганистане

14.01.2020, 19:54, Новости дня

В течение суток в пакистанской части региона Кашмир из-за лавин, вызванных сильными снегопадами, погибли не менее 55 человек. Об этом агентству Associated Press сообщили 14 января в пресс-службе Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA). 

По данным Reuters, речь идет о 59 погибших в Пакистане. Агентство пишет, что на территории штата Джамму и Кашмир в Индии из-за схода лавин погибло не менее 10 человек, еще 15 стали жертвами лавин в Афганистане.

Всего в результате снегопадов с 12 января в Индии и Пакистане погибли не менее 126 человек, сообщили в NDMA. Больше всего пострадал район долины Нилум в пакистанской части Кашмира – там погиб 41 человек. 

В Кашмире лавины являются обычным явлением, отмечает Associated Press. 

Пограничный регион Кашмир, преимущественно населенный мусульманами, является предметом территориальных споров между Индией и Пакистаном. С момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году Индия и Пакистан вели за Джамму и Кашмир несколько войн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В течение суток в пакистанской части региона Кашмир из-за лавин, вызванных сильными снегопадами, погибли не менее 55 человек. Об этом агентству Associated Press сообщили 14 января в пресс-службе Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA).  По данным Reuters, речь идет о 59 погибших в Пакистане. Агентство пишет, что на территории штата Джамму и Кашмир в Индии […]

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